В Мелитополе красное знамя оккупантов не продержалось и месяца: эксклюзивные фото и видео

Своеобразный знак, что и оккупанты в городе задержатся ненадолго

Российские оккупанты не прекращают попыток превратить Мелитополь в образцовый советский город, однако их попытки нельзя назвать сильно успешными, — красное знамя с серпом и молотом, которое они вывесили на флагшток в центре города, порвалось за две недели.

Эксклюзивные фото и видео с места событий попали в распоряжение "Телеграфа".

Арка освободителей на площади Победы в самом сердце Мелитополя до оккупации была украшена украинским флагом, но после захвата города россиянами ее быстро "деукраинизировали".

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Арка Освободителей на карте Мелитополя

Еще в районе 1 мая на флагшток повесили новый флаг, но развернули красное знамя 79-го стрелкового корпуса ордена Кутузова лишь к сакральному для россиян празднику 9 мая.

Уже через две недели после этого местные жители увидели, что флаг заметно потрепался и даже порвался.

Знамя "победы" продержалось всего пару недель

Внизу флага видно большой разрез

Возможно, флаг сделали из некачественной ткани

Кроме того, на здании мелитопольской полиции появилось и послание для местных жителей от Украины с цитатой Джорджа Оруэлла.

"Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит. россия это такая страна, где славят тирана, где каждый обманут, блаженствуют хамы. Где солдат заставляют убивать женщин, детей и стариков. А це наша Вільна Соборна Україна!!!", — говорится на листочке.

Мелитополь, Украина тебя не забыла!

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как жителей Мелитополя всеми силами пытаются вернуть к временам Таврической губернии.