Оборона "Азовстали": Билецкий рассказал об уникальной в истории операции Минобороны

Для осажденного оплота украинских защитников единственным способом получить необходимое было небо, под прицелом российской ПВО

К украинским военным, героически оборонявшимся на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, иногда удавалось прорваться вертолетам. Они доставляли подкрепление, лекарства, оружие и почти все, кроме последних двух были успешны.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Он сообщил, что таких воздушных прорывов было более пяти.

Билецкий отметил, что таких операций в мировой истории не проводили, когда летчики залетали на сотню километров при угрозе вражеской ПВО и истребителей. Также командир "Азова" рассказал, что планировало операцию Главное управление разведки Минобороны.

Он отмечает героизм тех, кто решался на такой полет. Среди них были как военные, например азовец "Кельт", родом из Мариуполя, который отдал жизнь во время обороны родного города: "погиб он на соседней улице от дома, где он родился и вырос", — говорит Билецкий. Мужчина погиб на следующий день после прилета, защищать Украину он вернулся из-за границы. До этого — защищал страну в составе других подразделений с начала войны.

В один из вылетов вертолета, в последний, в нем были гражданские — медперсонал из Днепра. Их фамилии пока не называются, но полететь на помощь своим они решили по собственному желанию. Живы ли они — Билецкий не знает.

Первый вылет вертолета в осажденный Мариуполь также был личной инициативой командира экипажа. Именно первый вылет был одним из самых сложных.

На данный момент бойцы эвакуированы с территории "Азовстали". Украинских военных планируют освободить по процедуре обмена. Они получили приказ прекратить оборону и сохранить свои жизни.

Как ранее писал "Телеграф", одним из вариантов обмена для героев станет задержанный нардеп Виктор Медведчук.