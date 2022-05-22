Вслед за Мелитополем партизаны появились в Энергодаре: устроили "доброе утро" предателю
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Шевчику тонко намекнули, что бывает с коллаборантами
Утром в воскресенье, 22 мая, во временно неподконтрольном Украине Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет предатель, "глава военной администрации" оккупантов Андрей Шевчик.
Об этом местные жители рассказали известному региональному каналу "ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО".
Отмечается, что взрыв с самого утра прогремел в доме №38 по улице Курчатова.
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"Сегодня утро началось не с кофе. Была взорвана подъездная дверь, предварительно, там находился местный гауляйтер "глава военной администрации предатель шевчик", — говорится в сообщении канала.
Стоит заметить, что 48-летний Андрей Шевчик был депутатом в Энергодаре от ОПЗЖ, а после прихода "русского мира" быстро занял сторону оккупантов и создал там "народный совет".
В Энергодаре находится Запорожская АЭС, ввиду чего захват города был стратегически важен для россиян, и они взяли над ним контроль в первые же дни вторжения. У Украины пока нет ресурсов, чтобы вернуть себе эти оккупированные территории.
Но приятный момент состоит в том, что украинский дух сложно сломить оккупантам.
Как сообщал "Телеграф", ранее украинские партизаны убивали оккупантов и подорвали их бронепоезд в Мелитополе.
А до этого смелый житель крымской Евпатории облил краской цветов флага Украины здание российской администрации в городе.