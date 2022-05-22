Вслед за Мелитополем партизаны появились в Энергодаре: устроили "доброе утро" предателю

Шевчику тонко намекнули, что бывает с коллаборантами

Утром в воскресенье, 22 мая, во временно неподконтрольном Украине Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет предатель, "глава военной администрации" оккупантов Андрей Шевчик.

Об этом местные жители рассказали известному региональному каналу "ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО".

Отмечается, что взрыв с самого утра прогремел в доме №38 по улице Курчатова.

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Дом Андрея Шевчика на карте Энергодара

"Сегодня утро началось не с кофе. Была взорвана подъездная дверь, предварительно, там находился местный гауляйтер "глава военной администрации предатель шевчик", — говорится в сообщении канала.

Последствия взрыва в Энергодаре

Стоит заметить, что 48-летний Андрей Шевчик был депутатом в Энергодаре от ОПЗЖ, а после прихода "русского мира" быстро занял сторону оккупантов и создал там "народный совет".

Предатель Андрей Шевчик

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В Энергодаре находится Запорожская АЭС, ввиду чего захват города был стратегически важен для россиян, и они взяли над ним контроль в первые же дни вторжения. У Украины пока нет ресурсов, чтобы вернуть себе эти оккупированные территории.

Энергодар Запорожской области на карте оккупированных территорий

Но приятный момент состоит в том, что украинский дух сложно сломить оккупантам.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские партизаны убивали оккупантов и подорвали их бронепоезд в Мелитополе.

А до этого смелый житель крымской Евпатории облил краской цветов флага Украины здание российской администрации в городе.