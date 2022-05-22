Есть жертва: всплыли детали подрыва "мэра"-коллаборанта в Энергодаре

По некоторым данным, предатель тоже в тяжелом состоянии в больнице

В результате взрыва, который утром в воскресенье, 22 мая, украинские партизаны устроили в Энергодаре Запорожской области, погиб один человек. Целью был предатель, "глава администрации" оккупантов Андрей Шевчик, однако жертвой стал его охранник.

Об этом сообщают источники "Телеграфа" с места событий.

По нашим данным, погиб один охранник, в то время как еще один в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Самому Шевчику удалось выжить, но он тоже пострадал.

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Как добавил легитимный мэр Энергодара Дмитрий Орлов, никто из жителей подъезда не пострадал, из чего следует, что удар был нанесен четко и прицельно именно по коллаборанту Шевчику.

Местный житель Юрий Максимов утверждает, что после взрыва было слышно автоматную очередь и Шевчик сейчас тоже в тяжелом состоянии.

Фото с места взрыва в Энергодаре

Стоит заметить, что 48-летний Андрей Шевчик был в Энергодаре депутатом от ОПЗЖ и в первые же дни вторжения рф в Украину он переметнулся на сторону врага и создал свой "народный совет".

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские партизаны подорвали бронепоезд с личным составом российских военных в Мелитополе Запорожской области.