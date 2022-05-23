Черниговщина получила партию велосипедов - ОВА

В Черниговскую область поступила партия из 100 велосипедов. Экологичный транспорт область получила в рамках акции #BikesforUkraine. Об этом сообщает Черниговская ОГА (ОВА).

Акция представляет собой международную кампанию по сбору велосипедов для городов Украины, пострадавших от войны. Одним из ее инициаторов является общественная организация "Эко город Чернигов".

"Сейчас они [велосипеды] необходимы как в городах, так и в селах. Половина велосипедов будет распределена в громады Черниговской области", — отметил замглавы ОВА Дмитрий Иванов.

В область, по словам главы организации "Эко город" Сергея Безбородько, поступила пока только первая партия велосипедов.

"Наша стратегическая цель — чтобы был постоянный городской транспорт, чтобы после войны в городе было лучше, чем до, ведь Чернигов – идеальный город для веломобильности", — сказал он.

Велосипеды будут переданы работникам критической инфраструктуры, социальным работникам и веловолонтерам, которые доставляют критическую гуманитарную помощь маломобильным людям.

"Велосипеды сейчас спасают жизнь, а в перспективе это осознанный выбор для помощи окружающей среде", — говорится в сообщении ОГА.

Недавно заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что на Черниговщине в результате боевых действий было разрушено 23 моста. Возле восьми из них наладили временные переправы, еще на двух работы продолжаются.