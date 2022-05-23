Ракетный удар россии по Украине: Зеленский озвучил страшное число жертв

Президент назвал число погибших в результате обстрела Десны

В результате ракетного удара россии по поселку Десна в Черниговской области погибло 87 человек, их тела выявлены под завалами. Как передает "Телеграф", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе в понедельник, 23 мая.

Так, утром 17 мая российские военные нанесли ракетные удары по поселку Десна. Местные власти уже сразу после налета сообщали, что погибших и раненых много. Сначала спасатели обнаружили первых жертв обстрела россией в Черниговской области: 8 погибших и 12 раненых.

После того, как сотрудники ГСЧС разобрали завалы, оказалось, что количество жертв возросло.

"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружено 87 жертв. 87 убитых", — сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский.

Напомним, в Давосе в понедельник, 23 мая, проходит Всемирный экономический форум. Участие в нем принимает и президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер призвал международные сообщества эффективнее реагировать на действия россии. В частности, подчеркнул важность поставок оружий, которое запрашивает Украина у Запада.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Чернигов оживает после оккупации. Постепенно восстанавливается инфраструктура, поскольку много мостов было взорвано. Но местные власти напоминают, что ситуация все еще нестабильна, обстрелы могут повторяться.