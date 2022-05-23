Портрет Шухевича не тронули: житель Бучи показал, что оккупанты оставили в его доме и указал на парадокс

Оккупанты украли поломанную технику, а исправную — испортили и оставили

После выхода российских оккупантов из Киевской области стало известно о множестве случаев мародерства. Не стал исключением город Буча — один из местных жителей сообщил, что россияне поломали рабочие ноутбуки, украли нерабочие, при этом даже не додумались снять плакат с Романом Шухевичем (был членом ОУН).

Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил пользователь Facebook Сергей Прилуцкий.

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Мужчина сообщил, что российские солдаты, жившие в его квартире в Буче, вынесли оттуда дрель, миксер, забрали с собой вино и даже пытались вынести из жилья украинца масло.

Еще один интересный парадокс — оккупанты украли неработающие ноутбуки, а исправную технику поломали на куски и оставили.

"На кухне цвело недопитое пиво и недоеденные фаршированные перцы. На балконе было 5 литров водки — осталось. Вероятно, потому, что у соседей изъяли коллекцию из 70 бутылок разного виски — рома — джина", — написал Сергей Прилуцкий.

Также интересен тот факт, что россияне не тронули постер с Романом Шухевичем, который украшал холодильник на кухне. Шухевич, кстати, входил в Организацию украинских националистов вместе со Степаном Бандерой, которого так боятся в России.

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Напомним, что Буча, некоторое время находившаяся под оккупацией российской армии, стала местом многочисленных преступлений российских военных. Русские расстреливали мирных жителей, насиловали женщин и детей, а также совершали мародерство. По данным местных властей, около 85% жителей Бучи погибли от пулевых ранений.

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