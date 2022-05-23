Второй пошел: партизаны под Мелитополем устроили новый "перформанс" с поездом россиян

Россияне на оккупированных территориях ведут себя как бандиты и террористы

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что на временно оккупированных территориях области, в частности в Мелитопольском районе, партизаны снова повредили бронепоезд российских войск.

Слова главы администрации цитирует официальный Telegram-канал.

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Старух сообщил, что Запорожский район за минувшие сутки попал под вражеские обстрелы — россияне запустили 3 ракеты по гражданскому объекту. К счастью, обошлось без пострадавших. Глава ОВА добавил, что гуманитарная ситуация во временно оккупированных населенных пунктах сложная, однако даже при этом украинцы против оккупантов.

"В очередной раз партизаны повредили бронепоезд оккупационных войск в Мелитопольском районе. В целом же гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях остается сложной. Населению не просто, люди на оккупированных территориях в сложных условиях. Особенно те, у кого старенькие родители или другие причины, что они не могут уехать. Большинство людей держится в эти непростые времена", – заявил Александр Старух.

Он добавил, что оккупанты пытаются обложить данью украинцев, требуют от них получения лицензий, уплаты им части доходов. Кроме того, занимаются похищением предпринимателей, вымогательством денег, запугиваниями. Сами россияне ведут себя как бандиты и террористы.

"Все понимают, что только освобождение Украины может привести в порядок жизнь на всех территориях", — резюмировал глава Запорожской ОВА.

Напомним, что партизанское движение в Запорожской области работает очень активно. Так, 18 мая активисты близ Мелитополя взорвали российский бронепоезд, заминировав рельсы у вокзала. На этот инцидент отреагировали в Офисе президента, отметив, что украинцы действуют очень решительно в борьбе с российскими оккупантами, однако не обо всех их подвигах можно рассказывать.