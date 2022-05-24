Про украинские настроения небезопасно говорить вслух

Из оккупированного россиянами Мелитополя местные предприниматели, чтобы заполнить прилавки магазинов и доставить товары народного потребления и продукты в захваченный город, вынужденны ездить в Крым, который под пятой россии еще с 2014 года.

Впечатления мелитопольчан передает местное СМИ "РИА-М".

Местным жителям пришлось вспомнить забытое со времен 90-х "челночество". Они везут на продажу на полуостров овощи — капусту, картофель, огурцы, а сами покупают там необходимый товар. Как оказалось — жители под оккупантами отнюдь не в райских условиях.

За товарами в Симферополь люди едут почти 300 км

Журналисты цитируют слова одного из предпринимателей: "приезжаем из Европы в Советский Союз". Частник описывает разбитые дороги и несовременные здания в Симферополе: "инфраструктура застряла в СССР. Все нафталиновое до тошноты".

"Челноки" рассказали, что не все крымчане российской оккупации рады и около трети ждут Украину. "Мы ждали вас все эти восемь лет", — сказал одному из мелитопольцев на ухо крымский торговец, добавив, что скорее бы их освободили.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мелитополе оккупанты обновляют советские памятники и развешивают красные флаги, а на улицах — много военной техники.

В городе также сильно партизанское движение — они подрывают железную дорогу и ликвидируют врагов.