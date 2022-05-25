Оккупанты укрепляют свой флот и провоцируют ВСУ на суше: ситуация на юге страны (карта)

Оккупанты готовят все новые и новые провокации

Российские захватчики, которые планируют очередное военное преступление на Херсонщине, давят и по другим направлениям южного фронта. Так, в Николаевской области 21 мая произошло столкновение подразделений ВСУ и армии рф, причем последние использовали для прикрытия украинскую форму. Неспокойно и в акватории Черного моря.

Более детально о ситуации на юге Украины рассказали в пресс-службе ОК "Юг".

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Бои между украинцами и россияне произошли на северном востоке Николаевщины. Одно из подразделений наших защитников столкнулось с оккупантами, одетыми в форму ВСУ. Оккупанты пытались продвинуться по направлению к Кривому Рогу, используя для этого два броневика "Тигр" вкупе с минометами. Главной целью противника был захват нашего наблюдательного поста.

Предполагаемый район атаки россиян на границе Николаевщины и Запорожской области

К счастью, украинские военнослужащие вовремя раскусили замысел врага и достойно отбили российскую атаку. Минимум четверо оккупантов при этом навсегда распрощались с жизнью.

Ситуация на море более-менее контролирована, однако россия продолжает укреплять свой флот. Так, появилась информация о перемещении на северо-запад Крыма двух дополнительных зенитных ракетных дивизионов С-400. Это делается для улучшения противовоздушной обороны в регионе, в т.ч. прикрытия кораблей.

Последних, к слову, вблизи Крыма наблюдается минимум восемь, два из них являются носителями крылатых ракет. Остальные суда предназначены для перевозки десанта.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в сторону Одессы на днях выдвинулся очередной военный корабль рф, который считается элитой Черноморского флота. Вероятно, россиянам охота повторить "успех" флагмана "Москвы" с еще одним схожим судном.