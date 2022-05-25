В Ровенской городской больнице обустроили бомбоубежище с операционной

В Ровенской городской больнице обустроили укрытие, практически полностью обеспеченное автономным функционированием. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"За два месяца здесь сделали комфортное и многофункциональное помещение с современными требованиями. Разместили 42 койки для раненых. Отдельно сделали операционную, которая позволяет во время воздушной тревоги проводить хирургические вмешательства", — рассказал он.

По словам Коваля, во время воздушных угроз находиться в укрытии могут более 300 человек.

В ОВА напомнили, что был издан приказ о скорейшем приведении в порядок всех укрытий региона, где жители могут спрятаться во время воздушной тревоги или других угроз.

Как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, после войны новые дома в Украине будут проектироваться сразу с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом.