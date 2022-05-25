В Ровенской городской больнице обустроили бомбоубежище с операционной
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 33
В Ровенской городской больнице обустроили укрытие, практически полностью обеспеченное автономным функционированием. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
"За два месяца здесь сделали комфортное и многофункциональное помещение с современными требованиями. Разместили 42 койки для раненых. Отдельно сделали операционную, которая позволяет во время воздушной тревоги проводить хирургические вмешательства", — рассказал он.
По словам Коваля, во время воздушных угроз находиться в укрытии могут более 300 человек.
В ОВА напомнили, что был издан приказ о скорейшем приведении в порядок всех укрытий региона, где жители могут спрятаться во время воздушной тревоги или других угроз.
Как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, после войны новые дома в Украине будут проектироваться сразу с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом.