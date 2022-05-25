"Аннексия Мариуполя началась": мэрия бьет тревогу из-за нового шага оккупантов

Оккупанты выдают паспорта страны-агрессора даже без паспортов так называемой "ДНР"

После того, как кровавый диктатор владимир путин подписал указ, которым разрешил жителям временно оккупированных территорий Херсона и Запорожья получать российские паспорта, незаконные документы начали выдавать еще и в Мариуполе.

Об этом в среду, 25 мая, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, российские паспорта жителям оккупированного Мариуполя выдают даже без получения паспортов так называемой "ДНР".

"Топ-новость о паспортах россии для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области по получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Фактическая аннексия Мариуполя началась", — написал Андрющенко.

Напомним, что российские власти планируют присоединить Херсонщину в Крым и включить в свой состав как "Таврическую губернию" по обращению так называемого "нового руководства" области. Шаги к этому начали делать после осознания Кремлем, что другого способа "подчинить" себе украинский регион им не удастся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что даже после эвакуации с предприятия "Азовсталь" в Мариуполе украинских защитников оккупанты продолжают гибнуть в последнем оплоте украинской обороны.