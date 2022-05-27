Оккупанты усилились и активно наступают на Донбассе: где сейчас горячее всего (карта)

Наиболее горячими точками остаются Лиман, Бахмут и еще несколько городов Донетчины

На утро 27 мая по всех ключевых направлениях фронта на Донбассе наблюдается военная активность. Несмотря на некоторые успехи, которым россиянам удалось достичь, украинские защитники достойно держат удары, защищаясь на Бахмутском, Лиманском и Славянском направлениях.

Больше деталей раскрыли в свежей сводке от Генштаба ВСУ, передает "Телеграф".

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Слобожанское направление остается для противника больше накопительным, нежели активным в плане боевых действий. Здесь россияне доукомплектовывают подразделения — мотострелковые, артиллерийские и танковые. При этом огонь, а также дистанционное минирование территорий все равно происходит.

На подступах к Харькову по-прежнему неспокойно: оккупанты не отступили полностью, ведут обстрелы для отвлечения внимания и удерживают ВСУ от продвижения на Донбасс.

Возобновилось наступление на украинские позиции в направлении Славянска. Также противник пытается "прессовать" на Донецком направлении. Для обстрелов используется арта и ракеты, также устраиваются перегруппировки.

Карта продвижения россиян на Донбассе

В районе Бахмута, где россиянам частично удалось дойти до "трассы жизни", продолжаются попытки нарушения логистики. По-прежнему существует угроза отрезания подразделений от "большого мира". В таком случае наши ребята могут оказаться в окружении возле Северодонецка.

Опасно и "жарко" сейчас и в Лимане — здесь оккупанты ведут активную разведку и пытаются закрепиться на отвоеванных позициях.

Неспокойно и на других отрезках фронта — Южнобужское направление начало вновь "громыхать" из-за попыток оккупантов и дальше контролировать всю территорию Херсонщины. Продолжается "окапывание" вражеских подразделений.

Активность россиян и белорусов на карте

Также наблюдается активность и на северных границах. Если Волынь и Полесье пока могут свободно выдохнуть, то на Северском направлении российская армия начала усиливать контроль над границей со своей стороны — в Курской и Брянской областях.

Напомним, ранее мы рассказывали, как ситуацию на украинском фронте видят американские аналитики. В институте ведения войны тоже согласны, что горячее всего сейчас на Донбассе.