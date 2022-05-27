Больница в Ровенской области получила современное приемное отделение

Владимирецкая центральная районная больница в Ровенской области получила новое приемное отделение, сообщили в Ровенской областной военной администрации. В отделении уже завершены ремонтные работы и заезд для скорой. На очереди – меблирование и установка медицинского оборудования.

"Во время войны – это гражданский подвиг, когда подрядчик проводит ремонтные работы за свой счет и доводит объект до завершения", – прокомментировал руководитель Ровенской обладминистрации Виталий Коваль. Он добавил, что коллектив больницы принял на работу двух переселенцев – медиков из Чугуева Харьковской области.

В администрации напомнили, что в приемное отделение человек попадает в случае экстренной ситуации. Здесь проводится оценка состояния пациента, проводятся неотложные мероприятия и принимается решение о дальнейших действиях. Именно поэтому приемное отделение, его состояние и оснащение очень важны.

Владимирецкая центральная районная больница обеспечивает вторичной медицинской помощью 64 тысяч жителей района. Из них почти 20 тысяч – дети.

Медучреждение начали обновлять еще до полномасштабной войны, реконструкция проходила в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о том, как небольшая команда врачей в прифронтовом госпитале в Харьковской области спасает жизнь раненых, принимая в самые тяжелые дни по 100-300 пациентов.