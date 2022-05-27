Черкассы и города области получили два десятка "скорых" – Тимошенко

Для нужд медицинских работников Черкасской области в рамках правительственной программы по развитию работы экстренной медицинской помощи государство предоставило 20 автомобилей скорой помощи.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"7 машин останутся в областном центре, остальные разойдутся по районам. По одной скорой получили медики Золотоноши, Чернобая, Звенигородки, Тального, Шполы, Христиновки, Жашкова, Городища и Отдела реагирования на чрезвычайные ситуации и выездной консультативной помощи. По два автомобиля – бригады экстренной помощи Смелы и Умани", – рассказал он.

Тимошенко подчеркнул, что медики держат еще один фронт войны с государством-террористом россией, ведь каждый день спасают жизнь военных и гражданских.

"Украинцы должны получать скорую и качественную помощь, особенно в этих сложных условиях. Мы работаем, чтобы никто не чувствовал себя покинутым и благодарим медиков за их сложную и столь важную для нас всех работу", – отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что для каждого региона нашей страны разрабатывают уникальный план восстановления и развития, который будет базироваться на потребностях каждого отдельного населенного пункта.