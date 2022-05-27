В Северодонецке диверсанты рф захватили отель, идет бой: что известно

Сейчас отель, который находится на окраине населенного пункта, контролируют российские захватчики

В городе Северодонецк, что в Донецкой области, российские диверсанты захватили гостиницу "Мир". Сейчас там идут бои с украинскими защитниками.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Карта с пометкой, где сейчас ведется бой с оккупантами

Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил олова Луганской военной госадминистрации Сергей Гайдай.

"Идут бои, украинские военные убили двух российских ротных. Но ведь территория гостиницы не под контролем Украины", — сообщил Гайдай.

Кроме того, губернатор уточнил, что украинские военные работают над тем, чтобы выбить захватчиков, несмотря на то, что оккупанты продолжают наступать на город с разных направлений.

Читайте также: Категория Украина ВСУ отступают на востоке? В Минобороны дали четкий ответ Ситуация на фронте очень динамичная, поэтому ВСУ прибегают к маневрам и ожидают точного времени для контрнаступления.

Так же стоит отметить, что за минувшие сутки в Северодонецке погибли четыре мирных жителя. Обстрелами повреждено более 60% домов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 92-й день мощного противостояния украинцев захватчикам из россии, оккупанты продолжают усиливать давление на восточном направлении, даже не считаясь с потерями, однако ВСУ уверенно удерживают позиции.

Также напомним, на каких направлениях украинским защитникам удалось отразить наступления врага из россии.