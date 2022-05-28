Прощай, Су-35: военные раскрыли детали победного для ВСУ воздушного боя над Херсонщиной

Пилот успел катапультироваться, но неизвестно, выжил ли

Уничтожение российского истребителя Су-35 в небе над Херсонской областью стало прекрасной новостью пятницы, 27 мая. Позже стали известно, что россияне отправили свою "птичку" на верную смерть с аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму.

Больше подробностей озвучили в пресс-служба Воздушных Сил ВСУ, передает "Телеграф".

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Российский боевой самолет был уничтожен во время авиационного боя. Пилот украинского МиГ-29, прикрывающий группу отечественной авиации, отвлек на себя внимания и вовлек в противостояние. Благодаря маневренности и смелости украинского защитника самолет Су-35, входящий в состав 23-го истребительного авиаполка восточного военного округа рф, рухнул на землю.

Представители ВС ВСУ подчеркивают — пилоту вражеского истребителя удалось катапультироваться. Об этом якобы свидетельствует перехват разговора оккупантов.

Добавим, что украинская авиация выполняла боевое задание в Херсонской области, когда была застигнута российским Су-25. Как оказалось, помимо вражеской "птички" нашим парням удалось нанести сокрушительные удары по ротно-тактической группе оккупантов — есть потери как среди личного состава, так и среди технического обеспечения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в небе над Донбассом был сбит самолет оккупантов, на борту которого мог находиться российский генерал.