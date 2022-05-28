Тридцать прилетов по одному селу: ночью оккупанты вновь обстреляли Сумщину (фото)

Россияне всячески отвлекают внимание ВСУ от происходящего на Донбассе

Ночь на 28 мая выдалась весьма неспокойной для жителей Сумской области. Несколько районов были обстреляны из минометов, а также крылатыми ракетами противника. Помимо прочего один из "прилетов" уничтожил сельскохозяйственное предприятие под Путивлем, а пограничное село Бачевск ощутило на себе мощь нескольких десятков "прилетов".

Больше подробностей поступило от руководителя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Вражеские солдаты вели обстрелы отдельных районов Сумщины начиная с полуночи и до раннего утра. Одна из выпущенных ими крылатых ракет "приземлилась" недалеко от Путивля, где в щепки разнесла местное сельхозпредприятие.

Ракета превратила предприятие в руины

Также минометы обстреливали территорию Зноб-Новгородской общины, которая находится на самом севере Сумской области. Зафиксировано минимум шесть прилетов, информации о разрушении и пострадавших пока нет.

Весьма непростой является ситуация в пограничном селе Бачевск Эсманской общины. Здесь в окрестностях населенного пункта всего за одну ночь прогремело минимум тридцать взрывов — именно о таком количестве "прилетов" сообщают местные власти.

Благодаря счастливой случайности человеческих жертв подобная агрессия российской армии не принесла.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на других участках фронта. Больше подробностей можно узнать, рассмотрев свежие карты боев в Украине. Однако, разумеется, наиболее сложными направлениями по-прежнему остаются Донбасс и часть юга.