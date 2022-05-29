"Самая горячая точка": глава Луганской ОВА рассказал о ситуации в Северодонецке

Бои за город продолжаются

Российские оккупационные войска настырно штурмуют Северодонецк (областной центр Луганской области после оккупации Луганска) и самые одиозные представители российских властей уже объявили в соцсетях о захвате города, однако в действительности большая его часть остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил в субботу, 28 мая, поздно вечером глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телегам-канале.

"Горячее всего — в Северодонецке. Город под украинским флагом", — написал чиновник.

Он отметил, что российские войска контролируют территорию гостиничного комплекса "Мир" на восточной окраине Северодонецка, однако дальше вглубь города продвинуться не смогли.

Захваченная россиянами гостиница "Мир" на карте

"Орки до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, имеют значительные потери", — написал Гайдай.

По его словам, также продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку.

Ранее бывший руководитель разведки Украины генерал ВСУ Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу" отметил, что сейчас россияне пытаются во что бы то ни стало выполнить "программное требование" путина, в которое входит, в том числе и взятие Северодонецка.