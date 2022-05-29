Россияне активизировались возле Змеиного и ударили по Кривому Рогу: что происходит на юге

Противник ищет возможности усилить свой флот

На утро воскресенья, 29 мая, украинские военнослужащие отчитались о подозрительной активности российских войск в Черном море рядом со Змеиным островом. В первую очередь она связана с попытками оккупантов поднять со дна утонувшие боевые судна, чтобы попробовать их отремонтировать и вернуть в строй. Тем временем южные области остаются под угрозой обстрелов с моря.

Подробнее рассказали в свежей сводке оперативного командования "Юг", передает "Телеграф".

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Больше всего рядом со Змеиным россияне заняты подъемом катера "Раптор", который является десантным скоростным. Он был пущен ко дну с помощью прицельной атаки ВСУ несколько недель назад. После поднятия судна его планируют отправить в пункт базирования на озере Донузлав, что в оккупированном Крыму.

Катер "Раптор"

"Ощутимо уменьшившееся количество корабельно-катерного состава Черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками", — отмечают в ОК "Юг".

Между тем эти работы прикрываются угрозами ракетных ударов с акватории моря. Несколько таких было нанесено за последние сутки, в том числе по Кривому Рогу. Известно, что был обстрелян один из крупных заводов в промзоне города. Как отметил мэр Кривого Рога Александр Вилкул, предприятие практически уничтожено. Сразу после попадания в районе звучали взрывы, а на место отправились команды спасателей. Предварительно, атака обошлась без человеческих жертв.

Также неспокойно в прошлые сутки было на Николаевщине. Враги вновь использовали "Ураганы", чтобы обстрелять областной центр. Военные отмечают, что огонь пришелся в основном на жилые кварталы, из-за чего один человек погиб и еще семь получили ранения разной тяжести.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, по мнению Алексея Арестовича, на Донбассе наконец-то начинаются виднеться признаки перелома боев в сторону Украины. Он объяснил, в течении какого времени ситуация может измениться к лучшему для нас.

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