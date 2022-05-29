Мы вернем вас силой: Арестович четко обратился к жителям оккупированных Бердянска и Мелитополя
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Главное — дождаться нужных поставок оружия
Украинские военные начинают постепенно контратаковать на южном отрезке фронте, о чем свидетельствуют свежие карты боев. Это значит, что никто жителей временно оккупированных регионов не забыл, и каждый населенный пункт — Херсон, Мелитополь, Бердянск и другие — будут возвращены под контроль Киева.
Такое заявление прозвучало от советника главы ОП Алексея Арестовича в ночном выпуске программы "Фейгин LIVE".
Почему россии не выиграть войну против Украины?
По словам военного эксперта, ВСУ начали активно продвигаться по направлению к Давидому Броду (Херсонская область). Это и показывает, что никто не оставил попытки бороться за каждый метр родной земли и желание освободить украинцев, оказавшихся в оккупации.
"Это зависит от поставок западного вооружения, — объясняет Арестович. — Никто вас не бросил. Да, вы можете пробыть в оккупации недели и месяцы, но мы все равно вас освободим. Мы вернем вас. Силой. разгромим российскую армию и заберем свои оккупированные города".
Советник руководителя Офиса президента попросил жителей временно оккупированных городов и сел не бояться, что центральная власть их оставит. Все будут возвращены домой, в Украину.
Тем временем наша армия продолжает активно перевооружаться благодаря западным партнерам. Только за последние полтора месяца мы получили больше боеприпасов НАТОвского образца, чем могли бы произвести наши страны-соседи по примеру советского. Однако большая его часть идет, конечно же, на Донбасс. Потому южные области пока и не могут начать освобождать в полную силу.
Вместе с этим россияне по-прежнему чувствуют себя весьма свободно в акватории Черного моря, не встречая достойного сопротивления. За прошлые сутки, к примеру, "хозяйничали" возле Змеиного, пытаясь поднять свои затопленные суда.