У ВСУ успехи в Луганской области: Гайдай озвучил свежую информацию

Особых успехов противнику добиться не удалось

В Луганской области продолжаются жесткие бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Есть и серьезные успехи — ВСУ продолжают контролировать Северодонецк, невзирая не заявления российских политиков и пропагандистов.

Информация поступила от руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая в воскресенье, 29 мая, утром.

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По информации чиновника, единственное, что до сих пор находится под контролем российской армии в городе, — это отель "Мир". Его здание располагается на окраине Северодонецка, поэтому захватчикам удалось добраться до него в пятницу, 27 мая. Впрочем, иных успехов у противника нет — вглубь города им мешают продвинуться украинские военнослужащие.

Продолжаются сражения и на других направлениях Луганщины. Как утверждает Гайдай, ВСУ провели контрнаступательную атаку в районе Тошковки, что позволило им выбить оттуда врага и закрепиться в населенном пункте.

Также откинули российских оккупантов и возле Попасной — у населенного пункта Комишуваха. Вражеским подразделениям пришлось отступить минимум на два километра от предыдущих позиций. Благодаря этому трасса "Лисичанск-Бахмут" теперь является менее простреливаемой.

"Гуманитарные грузы едут", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему Северодонецк остается настолько важной точкой для российской армии. К слову, не менее стратегически "дорогим" этот город является и для украинских воинов, которые защищают каждый метр родной земли.

Помимо этого мы писали, что, вероятней всего, на захват Северодонецка армия рф может кинуть большинство своих сил.