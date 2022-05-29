"Гордимся!" В оккупированном Мелитополе вышли на митинг за Украину (фото, видео)

Митинг вышел осторожным, но смелым

В воскресенье, 29 мая, в Мелитополе Запорожской области после почти трех месяцев оккупации люди вновь собрались на проукраинский митинг.

Фото и видео с места сбора мелитопольских подпольщиков публикует в сети местное издание "РИА Мелитополь".

Отмечается, что об акции предупреждали за несколько дней, однако точное место не озвучивали, чтобы не привлечь нежелательное внимание оккупационной "власти", ввиду чего людей собралось немного.

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Участники акции прятали лица, но сняли на фото и видео, как держат флаг и желтые ленты, и вместе скандируют: "Мелитополь- это Украина! Слава Украине! Героям слава!".

Стоит заметить, что такой жест от мелитопольцев очень растрогал других украинцев.

"Вы для нас тоже герои", "Какие смелые. Я горжусь такими людьми", "Мелитополь — это Украина!", "Смелые и отважные наши украинцы", "Потерпите, дорогие, еще немножко эту рашистскую мразь", — среди прочего пишут в комментариях.

Напомним, что в Мелитополе действует сильное партизанское движение, — еще в начале войны местные жители убили десятки оккупантов.

Как сообщал "Телеграф", также в Мелитополе подрывали бронепоезд с личным составом россиян.