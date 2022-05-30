Снова партизаны? В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв (фото и карта)
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Взрыв разбудил полгорода
Утром в понедельник, 30 мая, утро началось со взрывов не только для жителей Одесской области, но и в оккупированном Мелитополе Запорожской области, — это могло быть покушение на главарей российской "власти".
Об этом можно судить по информации, которую передают источники "Телеграфа" в городе.
Стоит заметить, что взрыв случился около 07:50 в самом центре Мелитополя.
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Взрыв был в районе ТЦ "Квартал". Его мы выделили крестиком, а красными линиями, — жители каких улиц слышали громкий хлопок и жаловались на дрожащие от взрыва окна:
А местное издание "РИА Новости" даже показало первые фото с места событий:
После взрыва район оцепили, а пострадавших начали выносить на носилках.
По данным от местных жителей, в этом районе проживает известный предатель, бывший нардеп Евгений Балицкий, которого оккупанты назначили "губернатором" Запорожской области.
Стоит заметить, что ранее партизаны в Мелитополе убили десятки российских оккупантов и подрывали бронепоезд с личным составом военных россии.
Как сообщал "Телеграф", партизаны совершили атаку и на другого коллаборанта, — в Энергодаре подорвали подъезд дома "мэра" оккупационной "власти" Андрея Шевчика.