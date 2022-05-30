Снова партизаны? В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв (фото и карта)

Взрыв разбудил полгорода

Утром в понедельник, 30 мая, утро началось со взрывов не только для жителей Одесской области, но и в оккупированном Мелитополе Запорожской области, — это могло быть покушение на главарей российской "власти".

Об этом можно судить по информации, которую передают источники "Телеграфа" в городе.

Стоит заметить, что взрыв случился около 07:50 в самом центре Мелитополя.

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Взрыв был в районе ТЦ "Квартал". Его мы выделили крестиком, а красными линиями, — жители каких улиц слышали громкий хлопок и жаловались на дрожащие от взрыва окна:

Приблизительная область взрыва на карте

А местное издание "РИА Новости" даже показало первые фото с места событий:

На фото с места видно, что взрыв был сильный

После взрыва район оцепили, а пострадавших начали выносить на носилках.

Без пострадавших не обошлось

По данным от местных жителей, в этом районе проживает известный предатель, бывший нардеп Евгений Балицкий, которого оккупанты назначили "губернатором" Запорожской области.

Евгений Балицкий

Стоит заметить, что ранее партизаны в Мелитополе убили десятки российских оккупантов и подрывали бронепоезд с личным составом военных россии.

Как сообщал "Телеграф", партизаны совершили атаку и на другого коллаборанта, — в Энергодаре подорвали подъезд дома "мэра" оккупационной "власти" Андрея Шевчика.