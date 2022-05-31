Счет пошел на тонны: россияне отбирают украинскую сталь и продукты (видео)

российские оккупанты разворовывают украинскую собственность

С территории блокадного Мариуполя, где россияне пытаются провести аннексию, в порт российского города Ростов-на-Дону отправилось судно с 2,5 тысячами тонн награбленной рулонной стали. Кроме того, захватчики меняют названия и флаги на украденных украинских судах.

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Об этом во вторник, 31 мая, в своем Телеграмм-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, отметив, что оккупанты уже успели анонсировать так называемую "национализацию" де-факто кражи 34 украинских судов, находившихся в порту. Захватчики уже приступили к процессу их переименования, а также заменяют на судах украинские флаги на российские триколоры.

"Мариуполь. Порт. оккупанты закончили погрузку 2,5 тыс. тонн рулонной стали рулонной стали на судно РМ3 класса "Славутич" под флагом россии. Выход из акватории порта предварительно запланирован на утро завтра. Пункт назначения – Ростов-на-Дону. Официальное мародерство россии можно считать начатым", — написал Андрющенко.

Андрющенко добавил, что ранее оккупационная армия пыталась вывезти металлопрокат и остатки зерна с территории Мариупольского порта. В общей сложности эта кража россиян потянула примерно на несколько десятков миллионов долларов США.

Также известно, что захватчики продолжают держать тысячи мариупольцев в качестве живого щита у блок-поста в городе Васильевка Запорожской области. россияне принуждают жителей Херсонской области, направляющихся в сторону Запорожья с грузом огурцов, клубники и других типичных для этого времени овощей, фруктов и ягод выбрасывать все перед блок-постом, подчеркивая, что это все "российские товары", мол, "нечего хохл*в кормить".

По словам советника, сейчас сотни килограммов продуктов и тысячи недополученных гривен гниют на обочинах дорог в направлении Запорожья.

"Голодомор давно стал неотъемлемой частью геноцида украинцев со стороны россиян., – добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилось фотоподтверждение того, что россия тоннами ворует зерно из украинских земель. Снимки со спутника показывают, как в оккупированном Крыму загружают огромные корабли с запасами.