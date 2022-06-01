Россияне на Херсонщине начали взрывать мосты, чтобы мешать ВСУ (карта)

Вражеские разведчики пытаются всячески отвлекают наших воинов

В Херсонской области, где на днях украинские военные начали контрнаступательные действия, оккупанты принялись подрывать мосты через реку Ингулец. Это способно замедлить продвижение наших защитников и внести значительные изменения в планы командования ВСУ.

Больше подробностей сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг", передает "Телеграф".

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В первую очереди вражеские солдаты уничтожили существующие переправы в районе сел Большая Александровка и Давидов Брод. Именно рядом с последним населенным пунктом украинская армия принялась наступать на существующие подразделения противника на Херсонщине.

Мосты подорваны через реку Ингулец

Будут ли наши парни наводить понтонные мосты или выберут другое направление для маневров, пока не сообщается.

Вместе с этим стало известно, что в районе Добрянки, на севере региона, разведчики противника устроили диверсию и пытались прорваться в тыл украинских защитников. Впрочем провокация им не удалась — благодаря быстрой реакции стрелков из ВСУ.

Для того, чтобы отвлекать украинских воинов и дальше, а также мстить за успехи нашей армии, враги продолжают обстреливать мирные города. Так, за сутки 31 мая кассетными боеприпасами был атакован Николаев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где именно, по мнению военного аналитика, ВСУ имеют наибольший успех на Херсонщине и почему.

Также мы рассказывали о другой проблеме на юге Украины — оккупанты принялись укрепляться в районе острова Змеиный.