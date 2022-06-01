Россияне закрепляются и наступают по четырем направлениям: где сейчас идут бои (карта)

Восточный фронт остается основным

Вражеские войска в надежде отвлечь украинскую армию от боев на Донбассе, перешли к активным действиям в Харьковской области. После обстрела химзавода в Северодонецке российские оккупанты открыли огонь сразу по нескольким населенным пунктам вблизи Харькова. Остается "горячими" и сразу несколько направлений на Донетчине и Луганщине.

Подробности сообщили в свежей сводке Генерального штаба ВСУ утром среды, 1 июня, передает "Телеграф".

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Харьковщина

От применения реактивной артиллерии, а также ствольного вооружения за прошедшие сутки пострадали населенные пункты Циркуны, Слатино и Александровка. Все они находятся неподалеку Харькова — на разных направлениях к городу. Также авиация противника нанесла несколько ударов по селам Тернова и Веселое.

Также наблюдаются перемещения россиян в районе Изюма. Так, во временно оккупированный населенный пункт были переброшены несколько вражеских подразделений для восстановления — из района населенного пункта Долгенькое.

Продолжается и воздушная разведка оккупантов для выяснения расположения украинских позиций. В первую очередь беспилотники россиян были замечены рядом с Изюмом, Купянском, Первомайском и Большой Комишувахи.

Читайте также: Категория Харьков Харьков снова обстреливают, есть погибшие: что известно (обновлено) По сообщениям местных жителей, российские снаряды взрывались в Лесопарке, районе авиационного института, поселка Жуковского и на Павловом Поле

Донбасс

Благодаря мощной поддержки авиации врагам на этом направлении удается в основном вести наступление или закрепляться на уже захваченных позициях. В уже упомянутом Купянске (Харьковщина) была отремонтирована железная дорога, чтобы иметь возможность переправлять технику в Лиман.

К слову, Лиманское направление остается весьма активным насчет боев. Противник использует боевые вертолеты Ка-52, продвигаясь к Лиману и Старому Каравану. Украинские военные дают достойный отпор.

Карта боев на Донбассе

Наиболее активный "замес" происходит сейчас в Северодонецке, где врагу удалось прорваться вглубь города. Сейчас часть подразделений оккупантов закрепляется в центре города.

Вместе с этим по направлению к Бахмуту, рядом с Белогоровкой и Врубовкой, российская армия давит на позиции ВСУ, надеясь оттеснить наших ребят. Часто используется авиация.

По Новопавловском, Кураховском и Авдеевском направлениях оккупанты удерживают имеющиеся позиции, открывают огонь из минометов и артиллерии.

Все остальное

Активных боев не наблюдается на Южнобужском направлении. Однако рядом с населенными пунктами Новопавловское, Николаевка и Широкое были зафиксированы частые обстрелы с различного вооружения.

Надеясь прорваться к Запорожью, враг сооружает фортификации для второй линии обороны. Рядом с селом Василевка была произведена передислокация подразделений для укрепления танкового батальона Т-62 и мотострелкового батальона.

Продолжаются авиационные атаки и на Сумщине. Так, от обстрелов пострадали Белополье и Середина-Буда.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на фронте по мнению американских аналитиков. Можно ознакомиться с картами свежих боев в Украине.

Также мы писали о том, что оккупанты делают на Херсонщине, чтобы приостановить попытку контрнаступления от ВСУ.