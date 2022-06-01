Россияне закрепляются и наступают по четырем направлениям: где сейчас идут бои (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1143
Восточный фронт остается основным
Вражеские войска в надежде отвлечь украинскую армию от боев на Донбассе, перешли к активным действиям в Харьковской области. После обстрела химзавода в Северодонецке российские оккупанты открыли огонь сразу по нескольким населенным пунктам вблизи Харькова. Остается "горячими" и сразу несколько направлений на Донетчине и Луганщине.
Подробности сообщили в свежей сводке Генерального штаба ВСУ утром среды, 1 июня, передает "Телеграф".
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Харьковщина
От применения реактивной артиллерии, а также ствольного вооружения за прошедшие сутки пострадали населенные пункты Циркуны, Слатино и Александровка. Все они находятся неподалеку Харькова — на разных направлениях к городу. Также авиация противника нанесла несколько ударов по селам Тернова и Веселое.
Также наблюдаются перемещения россиян в районе Изюма. Так, во временно оккупированный населенный пункт были переброшены несколько вражеских подразделений для восстановления — из района населенного пункта Долгенькое.
Продолжается и воздушная разведка оккупантов для выяснения расположения украинских позиций. В первую очередь беспилотники россиян были замечены рядом с Изюмом, Купянском, Первомайском и Большой Комишувахи.
Донбасс
Благодаря мощной поддержки авиации врагам на этом направлении удается в основном вести наступление или закрепляться на уже захваченных позициях. В уже упомянутом Купянске (Харьковщина) была отремонтирована железная дорога, чтобы иметь возможность переправлять технику в Лиман.
К слову, Лиманское направление остается весьма активным насчет боев. Противник использует боевые вертолеты Ка-52, продвигаясь к Лиману и Старому Каравану. Украинские военные дают достойный отпор.
Наиболее активный "замес" происходит сейчас в Северодонецке, где врагу удалось прорваться вглубь города. Сейчас часть подразделений оккупантов закрепляется в центре города.
Вместе с этим по направлению к Бахмуту, рядом с Белогоровкой и Врубовкой, российская армия давит на позиции ВСУ, надеясь оттеснить наших ребят. Часто используется авиация.
По Новопавловском, Кураховском и Авдеевском направлениях оккупанты удерживают имеющиеся позиции, открывают огонь из минометов и артиллерии.
Все остальное
Активных боев не наблюдается на Южнобужском направлении. Однако рядом с населенными пунктами Новопавловское, Николаевка и Широкое были зафиксированы частые обстрелы с различного вооружения.
Надеясь прорваться к Запорожью, враг сооружает фортификации для второй линии обороны. Рядом с селом Василевка была произведена передислокация подразделений для укрепления танкового батальона Т-62 и мотострелкового батальона.
Продолжаются авиационные атаки и на Сумщине. Так, от обстрелов пострадали Белополье и Середина-Буда.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на фронте по мнению американских аналитиков. Можно ознакомиться с картами свежих боев в Украине.
Также мы писали о том, что оккупанты делают на Херсонщине, чтобы приостановить попытку контрнаступления от ВСУ.