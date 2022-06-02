Назвали цели и нашли оправдание: россия анонсировала новые обстрелы мирных украинцев

В городах осталось еще много мирных жителей, которые не смогли эвакуироваться

Захват Луганской и Донецкой области — российские оккупанты не только бросили на это основные силы, но и не собираются сохранять инфраструктуру региона.

Согласно официальным данным, в Северодонецке несколько раз обстреливали объединение "Азот" попав по администрации и складу с метанолом. В Лисичанске, который также пытаются окружить попали в здание городской больницы. На Донетчине же целятся в учебные заведения.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что россиянам не нужны школы, больницы, заводы и рабочие места — они просто грабят и уничтожают. Жилые дома также страдают — ежедневно "прилеты" фиксируют в 50-60 домах, многие из которых многоэтажные. Во многих селах выгорают целые улицы.

Дом после обстрела

Северодонецк частично захвачен, враг пытается сомнуть кольцо окружения

На территории Донетчины обстрелы также ведутся постоянно — враг специально выбирает мирные цели. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предупредил о подготовки россии к обстрелу учебных заведений. В российских пабликах "разгоняются" сообщения о якобы расположении украинских военных в машиностроительном колледже и школах №10 и №16 в Краматорске и машиностроительном лицее в Славянске. Он призвал к осторожности.

Карта атак на Славянск и Краматорск

Согласно картам боевых действий, россия активизировалась в сторону Славянска сразу и с Изюмского, и с Лиманского направления.

Как ранее писал "Телеграф", прорваться там им не удалось, временный успех у россиян есть на Бахмутском направлении.