Укр

Назвали цели и нашли оправдание: россия анонсировала новые обстрелы мирных украинцев

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ситуация в Луганской области Новость обновлена 02 июня 2022, 09:11
Ситуация в Луганской области

В городах осталось еще много мирных жителей, которые не смогли эвакуироваться

Захват Луганской и Донецкой области — российские оккупанты не только бросили на это основные силы, но и не собираются сохранять инфраструктуру региона.

Согласно официальным данным, в Северодонецке несколько раз обстреливали объединение "Азот" попав по администрации и складу с метанолом. В Лисичанске, который также пытаются окружить попали в здание городской больницы. На Донетчине же целятся в учебные заведения.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что россиянам не нужны школы, больницы, заводы и рабочие места — они просто грабят и уничтожают. Жилые дома также страдают — ежедневно "прилеты" фиксируют в 50-60 домах, многие из которых многоэтажные. Во многих селах выгорают целые улицы.

Дом после обстрела
Дом после обстрела
Северодонецк частично захвачен, враг пытается сомнуть кольцо окружения
Северодонецк частично захвачен, враг пытается сомнуть кольцо окружения

На территории Донетчины обстрелы также ведутся постоянно — враг специально выбирает мирные цели. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предупредил о подготовки россии к обстрелу учебных заведений. В российских пабликах "разгоняются" сообщения о якобы расположении украинских военных в машиностроительном колледже и школах №10 и №16 в Краматорске и машиностроительном лицее в Славянске. Он призвал к осторожности.

Карта атак на Славянск и Краматорск
Карта атак на Славянск и Краматорск

Согласно картам боевых действий, россия активизировалась в сторону Славянска сразу и с Изюмского, и с Лиманского направления.

Как ранее писал "Телеграф", прорваться там им не удалось, временный успех у россиян есть на Бахмутском направлении.

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#Лисичанск #Война #Северодонецк #Краматорск #Славянск