"Эпидемия уже реальность": в оккупированном Мариуполе увидели плохой признак

В морской воде могут быть возбудители различных болезней

Оккупированный Мариуполь, который постепенно становится эпицентром влияния роспропаганды, может оказаться под угрозой серьезной экологической и эпидемиологической катастрофы. Об этом свидетельствует начавшийся рыбий мор на побережье Азовского моря. Вредные микроорганизмы вполне могли стечь в водоем из-за переизбытка стихийных свалок в разбитом городе.

Больше подробностей о ситуации на оккупированной территории рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает "Телеграф".

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Помимо обычной мелкой и средней рыбы умирать в Азовском море начали даже дельфины. Трупы рыб и водных млекопитающих прибивает к берегу, однако заниматься очисткой, разумеется, некому.

Мор рыбы на Азове

Андрющенко подчеркивает, что схожие явления порой наблюдались у берегов Мариуполя. Однако они характерны для средины июля и появлялись только в случае аномальной жары.

"С учетом температуры и сезона начало мора рыбы может свидетельствовать только о наличии болезни в морской воде", — отметил чиновник.

По его словам, сейчас Азов остается едва ли не единственным постоянным местом, где мариупольцы могут помыться. Однако такое поддержание гигиены теперь является весьма небезопасным — из-за вероятности вспышки какой-либо эпидемии.

Не в последнюю очередь на такую ситуацию повлияло огромное количество погибших, которые были похоронены в различных местах Мариуполя. Ко всему прочему оккупанты устраивают на многих улицах стихийные мусорные свалки. Отходы никуда не вывозятся, а начинают гноиться, растекаться и вонять по всей округе. Большинство вредных вещество проникает в грунтовые воды, а оттуда уже — в Азовское море.

Так выглядит мусор на улицах Мариуполя

Дополнительным риском является расконсервация старого мусорного полигона по улице Флотской. На него начали свозить большинство строительного мусора, что весьма чревато формирование провала земли на этой территории. Если это произойдет, канализация может уйти в море.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Мариуполе устроили специальную акцию "русского мира" ко Дню защиты детей. Под предлогом "подарков" в оккупированный город завезли российские учебники.