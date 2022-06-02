В убежищах под химзаводом в Северодонецке прячутся сотни людей: заявление главы области
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От обстрелов россиян на химзаводе "Азот" могут прятаться дети
В бомбоубежищах химического завода в Северодонецке, который оккупанты кроют артиллерией и ракетами, скрываются сотни мирных украинцев. По предварительным данным, речь о 800 человеках.
Как передает CNN, об этом заявил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что речь о химическом заводе "Азот", который россияне атаковали 31 мая, повредив там цистерну с азотной кислотой.
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Гайдай отметил, что местные жители укрылись в бомбоубежищах еще советских времен, которые находятся под заводом. По его информации, там могут быть и дети.
"Там есть местные жители, которых попросили покинуть город, но они отказались. Там тоже есть дети, но их немного", — сообщил глава Луганской ОВА.
Между тем в собственном Telegram-канале Гайдай сообщил, что по состоянию на 1 июня значительная часть Северодонецка оккупирована российской армией, однако есть контролируемые ВСУ территории. Наши воины контратакуют и вынуждают россиян отступать.
"Уличные бои продолжаются. На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плену шестеро рашистов. Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца!" — отметил он.
Также добавляется, что утром в четверг, 2 июня, на северодонецком Азоте россияне повредили склад с метанолом, а в Лисичанске попали в больницу.
"В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка. За минувшие сутки отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь машин по борьбе. Силы обороны сбили семь БПлА типа "Орлан-10", — резюмировал Гайдай.
Напомним, что с помощью военных экспертов "Телеграф" разобрался в ситуации вокруг Северодонецка и Лисичанска — двух городов-крепостей, взятие которых позволит россиянам установить полный контроль над Луганщиной.