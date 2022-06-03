Россияне продолжают уничтожать Северодонецк и Лисичанск: фото последствий
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По-прежнему гибнут мирные люди
Оккупационная армия не оставляет в покое Донбасс, больше всего проявляя активность в направлении Северодонецка и близлежащих населенных пунктов. Целенаправленно уничтожаются частные и многоэтажные жилые дома и другая инфраструктура. Как, к примеру, в Лисичанске, где из-за обстрела захватчиков была разрушена пожарная часть.
Больше подробностей о событиях последних суток на этом отрезке фронта стало известно от главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, передает "Телеграф".
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Гайдай отмечает, что россияне не имеют больших тактических побед, поэтому пытаются мстить за свою неспособность достичь успеха мирным украинцам. К примеру, в Северодонецке были обстреляно девять жилых домов, среди которых и многоэтажки.
Били оккупанты и по Лисичанску, где погибла женщина, пострадало два дома, а также горела пожарная часть. Из-за обстрелов повреждено не только здание части, но и четыре автомобиля.
Чиновник подчеркивает, что эти машины могли выезжать на вызовы и спасать жизни местных жителей. Однако оккупанты решили иначе.
Также мирная инфраструктура пострадала в населенных пунктах Горское — 16 домов, Золотое — шесть, Тошковка — три.
Ведутся обстрелы и в районе Боровского, Комишувахи, Золотого, Устиновки, Николаевки, Врубовки и Белогоровки. Дополнительно вражеская авиация накануне ударила вблизи поселка Мирная Долина.
Наши защитники держат удар, а также активно уничтожают техническое обеспечение захватчиков. За сутки в армии рф на Северодонецком направлении удалось вывести из строя пять танков, два броневика, три системы артиллерийского огня, а также сбить три беспилотника "Орлан-10".
Узнать, как обстоит ситуация на других отрезках фронта, можно с помощью свежих карт боев в Украине, о которых "Телеграф" писал ранее.
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