Россияне продолжают уничтожать Северодонецк и Лисичанск: фото последствий

По-прежнему гибнут мирные люди

Оккупационная армия не оставляет в покое Донбасс, больше всего проявляя активность в направлении Северодонецка и близлежащих населенных пунктов. Целенаправленно уничтожаются частные и многоэтажные жилые дома и другая инфраструктура. Как, к примеру, в Лисичанске, где из-за обстрела захватчиков была разрушена пожарная часть.

Больше подробностей о событиях последних суток на этом отрезке фронта стало известно от главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, передает "Телеграф".

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Гайдай отмечает, что россияне не имеют больших тактических побед, поэтому пытаются мстить за свою неспособность достичь успеха мирным украинцам. К примеру, в Северодонецке были обстреляно девять жилых домов, среди которых и многоэтажки.

Выбитые окна и изрешеченные осколками кирпичные стены - вот результат обстрелов армии рф

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Теперь посреди чьей-то квартиры зияет дыра

Били оккупанты и по Лисичанску, где погибла женщина, пострадало два дома, а также горела пожарная часть. Из-за обстрелов повреждено не только здание части, но и четыре автомобиля.

От части техники остались только угольки

Чиновник подчеркивает, что эти машины могли выезжать на вызовы и спасать жизни местных жителей. Однако оккупанты решили иначе.

Удар привел к пожару

Пожарные машины тоже пришлось тушить

Также мирная инфраструктура пострадала в населенных пунктах Горское — 16 домов, Золотое — шесть, Тошковка — три.

Ведутся обстрелы и в районе Боровского, Комишувахи, Золотого, Устиновки, Николаевки, Врубовки и Белогоровки. Дополнительно вражеская авиация накануне ударила вблизи поселка Мирная Долина.

Карта наиболее обстреливаемых населенных пунктов

Наши защитники держат удар, а также активно уничтожают техническое обеспечение захватчиков. За сутки в армии рф на Северодонецком направлении удалось вывести из строя пять танков, два броневика, три системы артиллерийского огня, а также сбить три беспилотника "Орлан-10".

Узнать, как обстоит ситуация на других отрезках фронта, можно с помощью свежих карт боев в Украине, о которых "Телеграф" писал ранее.

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