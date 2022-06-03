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Жизнь в оккупации. Херсон: горожан оставили без украинской связи и "кормят" роспропагандой

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Люди вынуждены ходить по всему городу в надежде поймать Wi-Fi Новость обновлена 03 июня 2022, 15:27
Люди вынуждены ходить по всему городу в надежде поймать Wi-Fi

Психологическое давление на оставшихся в городе херсонцев растет с каждым днем

Херсон, который уже несколько месяцев находится во временной оккупации, наконец-то может приободриться благодаря активным действиям ВСУ, постепенно продвигающимся вглубь области. Однако россияне продолжают всячески давить на мирных жителей, в первую очередь используя для этого манипуляции со связью. Дополнительно задействуются любые рычаги пропаганды, в том числе и экономические — засилье российских продуктов, путь даже дорогих и некачественных.

Последние новости о происходящем в Херсоне "Телеграф" собрал благодаря доступу к открытым, а также личным источникам.

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Без связи, но с российской лапшой на ушах

Как известно, последнюю неделю Херсонщина живет без полноценного доступа к украинским операторам мобильной связи. Вместо этого россияне всячески пытаются навязать покупку своих сим-карт, а также увеличивают количество лживых новостей.

По словам Twitter-пользовательницы под ником звакся, живущей сейчас в оккупации, людей буквально отрезают от всего украинского в надежде заполучить поддержку населения..

"Нас отключают от украинской связи и интернета, по громкоговорителю читают пропаганду про те, что нас всех бросили. Для связи с близкими люди выходят в кафе/на почту, где есть интернет", — объясняет она.

Подтверждает эту информацию и личный источник "Телеграфа". Как говорит еще одна местная жительница, ситуация буквально вынуждает горожан выходить на улицы в поиске доступа к интернету. Это и новости, и, как в ее случае, возможность подготовиться к выпускным экзаменам, которые не отменила даже война.

Чаще всего улицы Херсона выглядят сейчас вот так
Чаще всего улицы Херсона выглядят сейчас вот так

Уже упомянутая вандзя говорит, что альтернативой подобной охоте за интернетом является приобретением российским сим-карт. Однако для этого придется оставить свои паспортные данные — вероятно, их после используют для подтасовки результатов "референдума".

"Заняли паспортный центр и выдают российские паспорта по облегченной процедуре. К сожалению, много желающих их получить. Снова пропаганда, что Украина нас бросила", — рассказывает девушка.

Идет пропаганда и иным путем — оккупанты обвешали Херсон баннерами с придуманной "русской историей города", много чего осталось еще с 9 мая.

"На многих госучреждениях висят российские флаги ("белый дом" [здание ОГА — ред.], местный горсовет, некоторые корпуса мореходки), — пишет тви-юзерка.

Интересно прошел и День защиты детей. 1 июня желающих херсонцев вместе с их малышами просто не пустили на "праздник".

"Там были уже привезенные дети, — рассказывает девушка. — Сняли, как там весело, и уехали, оставив остальных без праздника".

Цены, вы просто космос!

По словам вандзи, сейчас в городе невозможно найти ничего дешевого. Стоимость продуктов и товаров взлетела в два-три раза.

"То, что стоило от силы гривен 30 — стоит 80, а то и все 100, — объясняет она. — На рынках продается все домашнее, но опять же — все дорогое, потому что иначе не выжить".

Сложности обстоят как с часто используемыми товарами, так и некоторой продукцией, в которой нуждается не каждый. К примеру — сигаретами.

"Украинских сигарет в городе почти не осталось, — рассказывает уже собеседница "Телеграфа". — Тонкие вообще один-два вида продаются. Мы взяли один раз российские, когда вообще ничего не было, и то лишь потому, что мама не смогла их отличить от других. Что я могу сказать? Не странно, что они такие е**нутые — это невозможно курить. Самые дешевые, крепкие, толстые наши сигареты намного лучше их. Тупо куришь какую-то кислую ерунду в бумаге, даже привкуса табака нет".

Разумеется, и табачные изделия продаются далеко не по довоенной цене.

Отдельно стоит отметить то, что значительное давление на украинцев происходит из-за засилья российских солдат в городе. Они постоянно разъезжают по городу — при чем как на своих, так и на украденных у херсончан машинах.

Идешь себе по городу, а рядом с когда-то любимым заведением стоит и курит оккупант...
Идешь себе по городу, а рядом с когда-то любимым заведением стоит и курит оккупант...

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о случаях похищения проукраинских активистов в Херсоне. Тех же людей, которые пытаются выехать из оккупации через Крым, заставляют признаваться в прохождении "денацификации".

Также на днях мы писали о том, с чем после прихода российских захватчиков приходится мириться жителям Мелитополя.

Теги:
#Украина #Россия #Херсон #Война #Оккупация