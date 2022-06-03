Жизнь в оккупации. Херсон: горожан оставили без украинской связи и "кормят" роспропагандой

Психологическое давление на оставшихся в городе херсонцев растет с каждым днем

Херсон, который уже несколько месяцев находится во временной оккупации, наконец-то может приободриться благодаря активным действиям ВСУ, постепенно продвигающимся вглубь области. Однако россияне продолжают всячески давить на мирных жителей, в первую очередь используя для этого манипуляции со связью. Дополнительно задействуются любые рычаги пропаганды, в том числе и экономические — засилье российских продуктов, путь даже дорогих и некачественных.

Последние новости о происходящем в Херсоне "Телеграф" собрал благодаря доступу к открытым, а также личным источникам.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Без связи, но с российской лапшой на ушах

Как известно, последнюю неделю Херсонщина живет без полноценного доступа к украинским операторам мобильной связи. Вместо этого россияне всячески пытаются навязать покупку своих сим-карт, а также увеличивают количество лживых новостей.

По словам Twitter-пользовательницы под ником звакся, живущей сейчас в оккупации, людей буквально отрезают от всего украинского в надежде заполучить поддержку населения..

"Нас отключают от украинской связи и интернета, по громкоговорителю читают пропаганду про те, что нас всех бросили. Для связи с близкими люди выходят в кафе/на почту, где есть интернет", — объясняет она.

Подтверждает эту информацию и личный источник "Телеграфа". Как говорит еще одна местная жительница, ситуация буквально вынуждает горожан выходить на улицы в поиске доступа к интернету. Это и новости, и, как в ее случае, возможность подготовиться к выпускным экзаменам, которые не отменила даже война.

Чаще всего улицы Херсона выглядят сейчас вот так

Уже упомянутая вандзя говорит, что альтернативой подобной охоте за интернетом является приобретением российским сим-карт. Однако для этого придется оставить свои паспортные данные — вероятно, их после используют для подтасовки результатов "референдума".

"Заняли паспортный центр и выдают российские паспорта по облегченной процедуре. К сожалению, много желающих их получить. Снова пропаганда, что Украина нас бросила", — рассказывает девушка.

Идет пропаганда и иным путем — оккупанты обвешали Херсон баннерами с придуманной "русской историей города", много чего осталось еще с 9 мая.

"На многих госучреждениях висят российские флаги ("белый дом" [здание ОГА — ред.], местный горсовет, некоторые корпуса мореходки), — пишет тви-юзерка.

Интересно прошел и День защиты детей. 1 июня желающих херсонцев вместе с их малышами просто не пустили на "праздник".

"Там были уже привезенные дети, — рассказывает девушка. — Сняли, как там весело, и уехали, оставив остальных без праздника".

Цены, вы просто космос!

По словам вандзи, сейчас в городе невозможно найти ничего дешевого. Стоимость продуктов и товаров взлетела в два-три раза.

"То, что стоило от силы гривен 30 — стоит 80, а то и все 100, — объясняет она. — На рынках продается все домашнее, но опять же — все дорогое, потому что иначе не выжить".

Сложности обстоят как с часто используемыми товарами, так и некоторой продукцией, в которой нуждается не каждый. К примеру — сигаретами.

"Украинских сигарет в городе почти не осталось, — рассказывает уже собеседница "Телеграфа". — Тонкие вообще один-два вида продаются. Мы взяли один раз российские, когда вообще ничего не было, и то лишь потому, что мама не смогла их отличить от других. Что я могу сказать? Не странно, что они такие е**нутые — это невозможно курить. Самые дешевые, крепкие, толстые наши сигареты намного лучше их. Тупо куришь какую-то кислую ерунду в бумаге, даже привкуса табака нет".

Разумеется, и табачные изделия продаются далеко не по довоенной цене.

Отдельно стоит отметить то, что значительное давление на украинцев происходит из-за засилья российских солдат в городе. Они постоянно разъезжают по городу — при чем как на своих, так и на украденных у херсончан машинах.

Идешь себе по городу, а рядом с когда-то любимым заведением стоит и курит оккупант...

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о случаях похищения проукраинских активистов в Херсоне. Тех же людей, которые пытаются выехать из оккупации через Крым, заставляют признаваться в прохождении "денацификации".

Также на днях мы писали о том, с чем после прихода российских захватчиков приходится мириться жителям Мелитополя.