"Оплата достойная": оккупанты агитируют жителей Мариуполя пытать украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 127
Людям предлагают "достойную оплату и полный соцпакет"
Жителей Мариуполя, который и так оказался на грани экологической катастрофы из-за оккупантов, приглашают работать в "колониях", где пытают украинцев.
Такие сообщения рассылают пользователям оператора "Феникс", который после оккупации россияне завезли в Мариуполь. Поскольку украинская связь и Интернет там глушат, то людям приходится пользоваться этими симками.
Смс приходят от "минюста" группировки "днр", в них предлагают работать в Волновахской, Енакиевской, Макеевской исправительной колонии, а также в Донецком следственном изоляторе.
Честно о войне читайте в нашем Телеграме
После захвата этих учреждений россиями и коллаборантами там удерживают украинцев и издеваются над ними, фактически пытают.
"Достойная заработная плата, полный соцпакет", — расписывают они "прелести" работы в пыточных.
"Нацизм XXI века выглядит именно так", — комментирует ситуацию советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в распоряжении которого оказался скриншот этих самых сообщений.
По его словам, людей стали набирать после расконсервации новых учреждений на фоне усиления фильтрационных мер в отношении украинцев.
Стоит заметить, что жители Мариуполя, как и многих других оккупированных городов Украины, проходят "фильтрацию", — если что-то оккупантам не понравится, то людей отправляют в фильтрационные лагеря и колонии.
Как сообщал "Телеграф", на "фильтрации" оккупанты избивают украинцев, может достаться даже за простое фото с вышиванкой.