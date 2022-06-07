На Херсонщине российских оккупантов расстреляли при попытке украсть комбайн с агрофирмы

Херсонские фермеры дают отпор российским захватчикам

Российские военные продолжают творить произвол на захваченных территориях Юга и Востока Украины. Уже известно, что выращенные овощи и фрукты вывозятся в Крым и продаются там за копейки. Также "Телеграф" писал о попытке оккупантов угнать технику с одного из сельхозпредприятий Херсонщины. Теперь же нам стало известно, что при попытке похищения комбайна с территории агропредприятия оккупанты получили отпор — фермеры открыли огонь и застрелили двоих оккупантов.

Об этом "Телеграфу" рассказали местные жители, которые попросили не называть их имена и не говорить, где именно произошел конфликт. По словам бизнесменов, их все активнее склоняют к продаже готовой продукции за копейки и пытаются заставить выращивать новый урожай.

"Нам прямо говорят — или сажаете вы, или сажаем мы (имеется в виду, что в случае отказа фермеров поместят в тюрьму — Ред.). Мы видим, что они здесь ничего делать не будут. Они (оккупанты — Ред.) умеют только грабить и уничтожать. Мы пока не знаем как быть, пытаемся объединиться и ждем освобождения. Те, кто крупнее, может хотя бы вести какой-то диалог, а мелкие фермеры в селах страдают куда больше. У них могут просто забрать зерно или овощи, ничего не спрашивая", — говорит наш собеседник-владелец агрофирмы.

По его словам, на днях к нему на предприятие приехали вооруженные люди и стали требовать ключи от комбайна, угрожая автоматами.

"Они были в военной форме, сказали, что забирают технику "на нужды армии". Когда мы не согласились, то начали еще больше "быковать". Охрана не испугалась, открыла огонь. Двое 200-х, еще парочка 300-х сбежали. Ждем новых визитов", — рассказал фермер.

Карта боев на юге Украины. Данные Института изучения войны

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Херсонщине российские военные из минометов обстреляли агрофирму, которая отказалась предоставлять сельхозтехнику и сотрудничать с оккупантами.