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На Херсонщине российских оккупантов расстреляли при попытке украсть комбайн с агрофирмы

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Херсон временно находится под оккупацией Новость обновлена 07 июня 2022, 14:49
Херсон временно находится под оккупацией

Херсонские фермеры дают отпор российским захватчикам

Российские военные продолжают творить произвол на захваченных территориях Юга и Востока Украины. Уже известно, что выращенные овощи и фрукты вывозятся в Крым и продаются там за копейки. Также "Телеграф" писал о попытке оккупантов угнать технику с одного из сельхозпредприятий Херсонщины. Теперь же нам стало известно, что при попытке похищения комбайна с территории агропредприятия оккупанты получили отпор — фермеры открыли огонь и застрелили двоих оккупантов.

Об этом "Телеграфу" рассказали местные жители, которые попросили не называть их имена и не говорить, где именно произошел конфликт. По словам бизнесменов, их все активнее склоняют к продаже готовой продукции за копейки и пытаются заставить выращивать новый урожай.

"Нам прямо говорят — или сажаете вы, или сажаем мы (имеется в виду, что в случае отказа фермеров поместят в тюрьму — Ред.). Мы видим, что они здесь ничего делать не будут. Они (оккупанты — Ред.) умеют только грабить и уничтожать. Мы пока не знаем как быть, пытаемся объединиться и ждем освобождения. Те, кто крупнее, может хотя бы вести какой-то диалог, а мелкие фермеры в селах страдают куда больше. У них могут просто забрать зерно или овощи, ничего не спрашивая", — говорит наш собеседник-владелец агрофирмы.

По его словам, на днях к нему на предприятие приехали вооруженные люди и стали требовать ключи от комбайна, угрожая автоматами.

"Они были в военной форме, сказали, что забирают технику "на нужды армии". Когда мы не согласились, то начали еще больше "быковать". Охрана не испугалась, открыла огонь. Двое 200-х, еще парочка 300-х сбежали. Ждем новых визитов", — рассказал фермер.

Карта боев на юге Украины. Данные Института изучения войны
Карта боев на юге Украины. Данные Института изучения войны

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Херсонщине российские военные из минометов обстреляли агрофирму, которая отказалась предоставлять сельхозтехнику и сотрудничать с оккупантами.

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