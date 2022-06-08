Жизнь в оккупации. Балаклея: "присоединение" к Белгородской области, похищение людей и товары из ОРЛО

На условиях анонимности местная жительница рассказала "Телеграфу", как живется Балаклеи в Харьковской области под гнетом оккупации

Город Балаклея Харьковской области под оккупацией уже три месяца. Российские захватчики наводят там свои порядки, проводят "зачистки" и назначают "новую власть". А недавно оккупанты ошарашили заявлением: Балаклею "присоединяют" к Белгородской области рф. Местные, мягко говоря, в ужасе и не знают, чего ждать дальше.

"Телеграфу" удалось пообщаться с жительницей Балаклеи и узнать об обстановке в городе. В целях безопасности мы не указываем ее имени. Что сейчас происходит в оккупированной Балаклее, как ведут себя российские захватчики и чего ждет от украинской власти население – читайте в нашем материале.

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Население города Балаклея, по данным из открытых источников, до войны составляло около 27 тысяч человек. В интервью "Слободскому краю" глава Изюмской РВА Степан Масельский сообщил, что сейчас там остается как минимум 10-15 тысяч жителей.

Балаклея. Карта

"Присоединение" к Белгородской области и псевдомэр

Как рассказывает местная жительница, заявление оккупантов о том, что якобы Балаклея теперь – часть Белгородской области, привело всех в ужас.

"Было собрание, на которое могли прийти все желающие. И они были, поскольку людям нужно знать, как вообще дальше жить. На том собрании было объявлено, что теперь Балаклея — это Белгородская область, Купянский район. Люди в шоке и не знают, как сейчас себя вести. Никто не думал, что до такого дойдет: до введения в обиход рублей, русского руководства," – рассказывает девушка.

Так, гаулейтером Балаклеи назначили некто Шевченко (выбранный жителями ранее мэр города Иван Столбовой сдался оккупантам, а затем выехал в рф). Как пишут в местных пабликах, вероятно, речь о россиянине Юрии Шевченко, в росСМИ он фигурирует как "координатор специальной гуманитарной операции "Мир Харькову". Местных приглашают на прием к "мэру", но обсудить он готов только проблемы города. Военными вопросами, в том числе по поводу пленных, он не занимается, как добавляет наша собеседница. Также появилась информация, что через Шевченко есть возможность получить пропуск для выезда из Балаклеи. Как это работает – пока неизвестно. Сейчас же выбраться из города напрямую в подконтрольные Украине населенные пункты возможности нет. С 8 мая Балаклея полностью закрыта на въезд\выезд в сторону Харькова. Проехать можно в Купянск, а дальше – в рф.

"Масштабной плановой эвакуации власть не проводила, "зеленых коридоров" с начала войны не было. Кто мог, выезжал своими силами, искал волонтеров и перевозчиков", — добавляет жительница Балаклеи.

Пострадавший дом в Балаклее

Тем временем, россияне в Балаклее убеждают местных, мол, украинская власть их бросила, а россия – спасла, и вот теперь все заживут.

"Оккупанты рассказывают о том, что скоро все будет хорошо: "Вы будете частью россии, мы наведем в городе порядок, и все будет нормально тут, не переживайте". Говорят, мол, украинская власть вас бросила, Украине вы не нужны, Украина не привозит вам гуманитарку… Хотя на самом деле, россияне просто не давали проезд никаким гуманитарным грузам. В первые две недели пропускали, потом – нет. Стали пропадать волонтеры, люди начали бояться ездить. Когда в Балаклее отключали свет на длительный период времени, то оккупанты говорили, что якобы это украинская сторона перекрыла электричество", — рассказала девушка.

Кроме того, на собраниях с местными захватчики заговорили о возобновлении работы большинства предприятий. Так, местным, в частности представителям коммунальных предприятий, оккупанты говорят: "Нужно выходить на работу, трудиться ради города". Речь идет о том, что балаклейцам нужно будет "переоформляться". По словам девушки, многие жители отказываются, боясь за свою жизнь или опасаясь ответственности за коллаборационизм. Вместе с тем, отмечает девушка, жителям приходится сложно, некоторые доведены до отчаяния и в надежде заработать на хлеб могут вернуться к работе.

"Людям очень сильно нужны деньги, так что без работы сидеть не вариант. В то же время, боятся, что их накажут за коллаборационизм. Хотя многие просто хотят выжить, и поэтому могут выйти на работу, а не потому, что коллаборанты", — говорит наша собеседница.

Похищение людей и мародерство

Местная жительница рассказывает, что с начала оккупации все время появляются сообщения о похищении людей военными рф. Десятки балаклейцев не выходят на связь с близкими более двух месяцев.

"За это время похитили очень много людей. В основном, это парни, мужчины, волонтеры. Некоторых ищут с начала апреля. Думаю, это десятки людей, которых не могут найти уже больше двух месяцев. Сейчас стало меньше сообщений о похищении людей или взятии в плен, но все равно пропадают", — поделилась с нами жительница Балаклеи.

Балаклея до и после вторжения

Как и в большинстве населенных пунктов, попавших под оккупацию, российские захватчики проводят "зачистки" и наведываются к семьям украинских военных. Ищут военных, приходят в дома к их родителям. Адреса проверяют точечно, вероятно, располагая всей информацией, так как, по словам девушки, оккупанты заняли здания и военкомата, и полиции.

По всей Балаклее вс рф разместили около 5 блокпостов. В первое время оккупации досмотр местных включал проверку документов и багажника. Сейчас же стали смотреть тщательнее и другие вещи.

"Перерывают вещи, на некоторых блокпостах осматривают на наличие татуировок, очень всматриваются в военные билеты мужчин. Отбирали, проверяли телефоны, забирали сим-карты на блокпостах. Знаю историю, когда человек просто ехал, а у него забрали лекарства, обувь, вещи", — рассказала девушка.

В данный момент аптеки в Балаклее, по словам местной жительницы, не работают. Есть несколько функционирующих магазинов и рынок, где торговля идет неактивно.

"Местные, кто режет мясо, приезжают на рынок. Но таких торговцев немного. В основном, люди ездят в Купянск или Луганскую область и привозят оттуда товары. Кстати, на многих товарах написано "сделано в лнр". Цены пока в гривнах, но дорого", — рассказала наша собеседница.

Цены в Балаклее. Фото из соцсетей

Сколько стоят сейчас продукты в Балаклее. Фото из соцсетей

Много товаров завозят из оккупированной Луганщины. Фото из соцсетей

В наличии - крупы и сахар. Фото из соцсетей

По ее словам, с наличкой дела обстоят плохо. Все банкоматы опустошили еще в первые две недели. Кто-то обналичивает средства через знакомых под ощутимый процент (20-30%).

Мобильные операторы в городе работают с перебоями: связь можно "поймать" только в определенных местах. Интернет-провайдеры – на месте, стараются оперативно устранять неполадки.

"Часто пропадает электричество, вместе с ним и связь. По словам русских, в город уже начала поступать российская электроэнергия. Насколько это правда – я сказать не могу", — добавила девушка.

Кабельное телевидение в городе не работает. По словам местных, якобы русские вывезли все оборудование с соответствующего предприятия.

В первые дни захвата города было много случаев мародёрства, рассказывает жительница Балаклеи. Оккупанты взламывали магазины, обворовывали квартиры и заселялись в чужие дома.

"Сейчас о мародерстве меньше слышно. Наверное, все уже вынесли", — добавила жительница.

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Балаклея – это Украина!

Местная жительница с сожалением рассказывает, что люди в Балаклее уже отчаялись, постоянно чувствуют страх за свою жизнь и очень устали от неизвестности. Многие не верят в то, что Украина освободит город, а россияне выйдут.

"Пропаганда, те же слова оккупантов, действуют. Люди начинают думать, что их все бросили, не помогают, не возят гуманитарку, не дают "зеленый коридор"… Хотя понятно, что в этом виноваты оккупанты, которые не дают выезда, не пропускают волонтеров. О Балаклее говорят в новостях, только когда там происходят обстрелы. А люди хотят ощущать от украинской власти поддержку. "Мы вас не бросили, мы с вами, не переживайте!": такие банальные слова очень нужны местному населению, тем людям, у которых нет сил", — подытожила наша собеседница.

Напомним, часть Харьковской области временно остается под оккупацией, но от областного центра украинские защитники продолжают отгонять оккупантов. Тогда как россия продолжает обстреливать Харьков: во время одного из ударов врага в Харькове погиб 5-месячный малыш и его папа.

Пока еще не под контролем Украины и ряд населенных пунктов на юге страны. Более того, оккупанты отказываются выносить вопрос деоккупации Херсонской и части Запорожской области на очередной раунд переговоров между россией и Украиной.