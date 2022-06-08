Оккупанты готовят новые "референдумы" и раздачу гражданства рф в Украине

Население они пытаются подкупить и принудить отсутствием работы

На территории, временно оккупированной россией в Запорожской и Херсонской областях продолжаются попытки легитимизации захвата территории. Кроме того, что вопрос оккупации этих регионов рф не хочет выносить на переговоры, в Мелитополе уже заявили о начале подготовки к "референдуму".

Как сообщает местное издание РИА "Мелитополь", такое заявление сделала коллаборантка Галина Данильченко, которая возглавляет администрацию оккупантов. Об этом она рассказала в эфире российских каналов, сразу после визита в Мелитополь первого замруководителя администрации президента рф Сергея Кириенко.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Также в Мелитополе провели обзвон жителей, где кроме прочего, спрашивали об отношении к "референдуму". До этого — собирали данные мелитопольцев прикрываясь материальной помощью, заставляя менять паспорта на российские и отключив связь.

Такая поспешность может быть связана с днем россии, который отмечается 12 июня. Его оккупанты готовятся отмечать в Херсонской области. За поддержку "референдума" и получение российского паспорта они готовы платить. Такое заманивание рассчитано не только на херсонцев — оккупанты заявили, что выдавать российские паспорта будут не только жителям области, но и других регионов Украины, если они выразят такое желание. При этом даже тем, кто соглашается работать на восстановленных предприятиях из-за отсутствия средств к существованию, в частности — железной дороге, зарплату урезали вдвое от украинской.

На Херсонщине "референдум" решили попытаться провести к осени. Зам главы администрации президента рф поставил такую задачу оккупационным властям.

Ранее "Телеграф" писал, что россия и местные коллаборанты делали странные заявления по псевдореферендумам — то собираясь их проводить, то нет. При этом на оккупированной Харьковщине они даже не создавали видимость демократии — жителям Балаклеи просто объявили о том, что они теперь относятся к россии.