"Никто не будет ничего сдавать": Гайдай объяснил ситуацию с Северодонецком

российские войска пытаются установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями

Украинский город Северодонецк, который оккупационная армия россии не оставляет попыток захватить под свой контроль, бойцы ВСУ сдавать противнику не планируют. Единственное, что они могут сделать – отступить на более укрепленные позиции.

Об этом в среду, 8 июня, во время очередного телемарафона единственных новостей сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, подробнее рассказывая, что сейчас происходит в городе, где ведутся ожесточенные бои украинцев с оккупантами.

"Никто вообще ничего не будет складывать. Даже если придется нашим военным отойти на более укрепленные позиции, потому что определенное время обстреливается все там постоянно и круглосуточно, то это не означает, что кто-то сдает город. Наши ребята, защитники очень больно относятся к этой формулировке вообще, что "кажется", — прокомментировал ситуацию он.

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Кроме того, Гайдай добавил, что в городе не прекращаются упорные бои, поэтому все оружие, которое имеет российская армия, все "сейчас туда и летит". По его словам, в ближайшие дни задача у военного командования россиян – захватить город полностью и перерезать трассу Бахмут – Лисичанск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по Северодонецку, подчеркнув, что угроза наступления россиян в этом направлении не исчезла.

Также напомним, что оккупационная армия россии не прекращает вести ожесточенное наступление на украинский Северодонецк, окрестности которого им уже удалось частично захватить.