У оккупантов на Донбассе произошло серьезное ЧП: видео

российская армия не прекращает попыток продвинуться вглубь страны и ведет бомбардировки мирных украинских городов и поселков

В последние дни ситуация на востоке страны остается крайне критической. Оккупанты неустанно обстреливают мирные населенные пункты, временно находящиеся под оккупацией россии, систематически обвиняя в этом украинские вооруженные силы. В частности, под постоянным обстрелом находится и город Стаханов, что на Луганщине. Именно там, в результате очередной бомбардировки, загорелся склад с боеприпасами.

Об этом в четверг, 9 июня, сообщили на странице паблика "IgorGirkin". На обнародованных кадрах виден плотный дым, который простирается на десятках метров от места возгорания. Согласно имеющейся информации, пожар произошел на одном из складов, где хранятся боеприпасы. Слышна серия взрывов и горит стадион.

Отметим, что прокремлевские СМИ "лнр" уже успели обвинить в обстреле города украинских военных.

Стоит добавить, что минувшие сутки в Луганской области также показались беспокойными. Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня российская армия обстреляла более 10 населенных пунктов, расположенных неподалеку от Северодонецка. Также кафиры повредили не менее двух цехов в разных концах химического предприятия "Азот." Один из них – цех производства аммиака.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме восточных областей Украины от постоянных обстрелов оккупационной армии страдает и Николаевщина. В частности, недавно россияне в очередной раз обстреляли областной центр региона, в результате чего в одном из районов Николаева произошел мощный пожар.