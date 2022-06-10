Оккупанты сбили над Севастополем неизвестный объект: видео

Жители города говорят, что самолеты над городом летают весь день

В пятницу, 10 июня, над временно оккупированным Севастополем (Крым) якобы сработала система противовоздушной обороны и даже был сбит неизвестный объект.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы, выложив видео с белым следом ПВО.

Надежный источник новостей о войне и не только – подпишись на наш Telegram

Местные жители при этом сообщили, что над Севастополем весь день активно летают самолеты и город "капитально защищенный".

Интересен тот факт, что пропагандистские российские СМИ несколько дней разгоняют информацию, что якобы над Херсоном российская противовоздушная оборона сбивала тактические ракеты "Точка-У". Конечно, все это преподносится как героические поступки и спасение мирного населения, которое оккупанты сами же и "кошмарят".

Тем временем российские власти заявляют о собственных планах на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Однако в Украине уверены, что оккупантам осталось еще недолго.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее украинские защитники сбили за сутки 9 вражеских воздушных целей.