Оккупанты в Запорожской области уже забирают детей: что произошло

До сих пор остается неизвестным, где находится парень и что с ним произошло

Во временно оккупированном городе Приморск, что в Запорожской области, оккупанты украли председателя студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного – Артура Ярошевского.

Как сообщили в пресс-центре Украинской ассоциации студентов — UAS, инцидент произошел в пятницу, 10 июня, на временно оккупированной территории. российские солдаты пришли к Артуру домой и заявили, что студент должен явиться на допрос. Предварительно, обещали отпустить парня через час, но до сих пор домой он не вернулся, а его местонахождение остается неизвестным.

Кроме того, известно, что в доме Артура оккупанты провели обыск и забрали оттуда стоимостную технику и ценные вещи.

Сообщение о похищении Артура Ярошевского

"Это беспрецедентная история, которую нельзя игнорировать. Простых призывов мало и их к сожалению в запоребриковой области не понимают. В свою очередь мы не ограничимся национальным уровнем, об этих преступлениях будет знать вся Европа, в том числе страны, входящие в Европейский Союз студентов", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во временно оккупированном Мелитополе прямо посреди бела дня неизвестные мужчины в военной форме российской федерации похитили популярную блоггершу Татьяну Кумок и двух ее подруг. Женщин затащили в автомобиль с буквой "Z" и увезли в неизвестном направлении.