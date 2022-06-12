Осколки мирной жизни под обстрелами: эксклюзивные фото прифронтового Славянска

Спустя 8 лет в город вновь вернулась война

Линия фронта все ближе и ближе к Славянску, а звуки обстрелов здесь слышны все громче и громче.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в прифронтовом городе на Донбассе и показал, как здесь живут люди.

С приближением россиян все больше зданий превращаются в руины

Воду легче перевозить на колесах

Русский мир стучится в двери

Из-за прилета повыбивало окна в квартире

"Демилитаризация" кондиционера

Из-за прилета повыбивало окна в квартире

"Демилитарицация" в действии

Жизнь под подъездом кипит, несмотря на войну

Самодельная печь-плита

А вот и повар

Раньше ковры вешали на стены

Все нажитое было уничтожено

Последтсвия прилетов

Еще одна многоэтажка денацифицированна

А вот так выглядит двор

Жители пока не хотят покидать свой дом

Украденное детство

Поврежденное здание в Славянске

Последствия прилетов

Вода - это жизнь

Славянск после обстрелов

Славянск после обстрелов

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Отметим, 11 июня в результате боевых действий все большие города на подконтрольной Украине Донетчине, в частности Славянск, были обесточены.

"В результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь повлекло отключение подстанций НЭК Укрэнерго на территории области", — сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

Напомним, еще в начале апреля стало известно, что одной из главных целей оккупантов является захват Славянска. На этот город армия рф хотела напасть сразу с трех направлений — со стороны Запорожья, Харькова и Мариуполя. Однако украинские защитники не дали этим планам осуществиться. Захватчики просто обстреливают города Донбасса, и Славянск — не исключение. Корреспондент "Телеграфа" в апреле побывал там, показав ужасы войны в прифронтовом городе.

Отметим, в конце мая появилась информация о том, что оккупанты стягивают дополнительные силы для штурма Славянска со стороны Изюма. Военные аналитики сомневаются, что российские войска смогут достичь успеха на этом направлении. Тем не менее наступление россиян на этот город продолжается.