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Оккупанты устроили в Мелитополе "день россии": люди "праздник" проигнорировали (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Мелитопольцы не особо изъявили желание праздновать что-либо российское
Мелитопольцы не особо изъявили желание праздновать что-либо российское

На митинг собралось очень мало людей

Российские оккупанты не остановились после провала с празднованием 9 мая в Мелитополе, — и попробовали устроить "праздник", приуроченный ко дню россии 12 июня.

Однако люди в большинстве своем проигнорировали мероприятия захватчиков. В распоряжении "Телеграфа" оказались эксклюзивные фото и видео, показывающие, что происходит в черешневой столице Украины.

Отметим, что на площади Победы в центре Мелитополе прошла акция оккупационной "власти", там вывесили большой флаг рф, поставили сцену, устроили какие-то выступления.

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Но, как сообщает наш корреспондент из оккупации: "Зеленых человечков в парке было больше, чем деревьев".

Площадь Победы в Мелитополе 12.06.2022. Фото - "РИА Мелитополь"
Площадь Победы в Мелитополе 12.06.2022. Фото - "РИА Мелитополь"
Площадь Победы в Мелитополе 12.06.2022. Фото - "РИА Мелитополь"
Площадь Победы в Мелитополе 12.06.2022. Фото - "РИА Мелитополь"

Людям раздавали ленточки и маленькие флажки, собралось мало людей.

Кроме того, в Мелитополе прошел автопробег и проезжала колонна авто со стороны аэродрома, — скорее всего, сопровождали каких-то гостей.

По городу традиционно ездила военная техника
По городу традиционно ездила военная техника
Всюду развесили борды ко дню россии
Всюду развесили борды ко дню россии
Пропагандистская машина рф работает на полную
Пропагандистская машина рф работает на полную
Борд "Большой стройки" не убрали, чтобы люди помнили, кто строит, а кто разрушает
Борд "Большой стройки" не убрали, чтобы люди помнили, кто строит, а кто разрушает

Стоит заметить, что подобные мероприятия прошли и в других оккупированных городах, в частности, в Херсоне, — как видно на видео с места, там людей тоже пришло очень мало.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что кремлевские кураторы недовольны "властями" Мелитополя и хотят их менять.

Теги:
#Россия #Мелитополь #Оккупация