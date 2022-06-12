Оккупанты устроили в Мелитополе "день россии": люди "праздник" проигнорировали (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1874
На митинг собралось очень мало людей
Российские оккупанты не остановились после провала с празднованием 9 мая в Мелитополе, — и попробовали устроить "праздник", приуроченный ко дню россии 12 июня.
Однако люди в большинстве своем проигнорировали мероприятия захватчиков. В распоряжении "Телеграфа" оказались эксклюзивные фото и видео, показывающие, что происходит в черешневой столице Украины.
Отметим, что на площади Победы в центре Мелитополе прошла акция оккупационной "власти", там вывесили большой флаг рф, поставили сцену, устроили какие-то выступления.
Честно о войне читайте в нашем Телеграме
Но, как сообщает наш корреспондент из оккупации: "Зеленых человечков в парке было больше, чем деревьев".
Людям раздавали ленточки и маленькие флажки, собралось мало людей.
Кроме того, в Мелитополе прошел автопробег и проезжала колонна авто со стороны аэродрома, — скорее всего, сопровождали каких-то гостей.
Стоит заметить, что подобные мероприятия прошли и в других оккупированных городах, в частности, в Херсоне, — как видно на видео с места, там людей тоже пришло очень мало.
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что кремлевские кураторы недовольны "властями" Мелитополя и хотят их менять.