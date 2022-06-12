Жители прифронтового Славянска поражают смелостью: "А чего уже бояться?"

Оккупанты хотят захватить Славянск

Некоторые жители прифронтового Славянска, который остался без воды, света и газа из-за войны, продолжают отдыхать, несмотря на звуки обстрелов, что звучат все громче и громче.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в прифронтовом городе и расспросил жителей о прилетах.

На камеру местная жительница призналась, что перестала бояться и даже не думает покидать родной город, несмотря на то, что в Славянске отсутствует электричество, газ и водоснабжение.

Добавим, что по информации Генштаба ВСУ за 12 июня, на Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

Карта боевых действий вблизи Славянска за 12 июня

В начале апреля стало известно, что одной из основных целей оккупантов является захват Славянска. На этот город российская армия хотела напасть с нескольких направлений, однако ВСУ не подпустили оккупантов. Тем не менее Славянск регулярно обстреливается из артиллерии. Корреспондент "Телеграфа" еще в апреле побывал там, показав, как идет жизнь в прифронтовом городе.

Напомним, в конце мая появилась информация о том, что оккупанты копят резервы для штурма Славянска со стороны Изюма. Военные эксперты сомневаются, что россиянам удастся достичь успеха на этом направлении. Тем не менее наступление российской армии на этот город идет полным ходом.