Пусто и грустно: как выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона

Некогда курортному поселку нанесли серьезный вред

Маленький поселок Кирилловка Запорожской области десятилетиями был известен как азовский курорт, однако после оккупации российскими военными там все резко изменилось.

Летом 2022 года ни о каком наплыве отдыхающих не идет речи, в связи с чем пляжи пустые, а заведения закрыты. Фото с места событий показал местный блогер Павел Семенелло.

В Кирилловке жило всего около трех тысяч человек, но практически весь поселок жил за счет туристов, — там полно разномастных баз отдыха на любой вкус и кошелек, а также развлекательных заведений для отдыхающих.

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Кирилловка Запорожской области на карте

Однако в 2022 году люди не едут отдыхать на оккупированную территорию, и, более того, гауляйтер Кирилловки Екатерина Уманец требует "дань". Рыночные торговцы теперь должны платить оккупантам по 59 гривен в день, а предприниматели, — по тысяче гривен в месяц. Жители от таких условий в восторг не пришли, ввиду чего в поселке повсеместно можно встретить закрытые ларьки и заведения.

Весь бизнес в Кирилловке держался на туристах

Некому отдыхать, - вот всё и закрылось

На пляже, как раньше, уже не встретишь торговцев пахлавой и кукурузой, как и животных, с которыми можно сфотографироваться.

Отдыхающих легко можно пересчитать на пальцах.

Погода уже позволяет отдыхать, но некому

Трудно и представить, когда на этих пляжах снова будут толпы отдыхающих

Для сравнения, — фото курортного сезона в Кирилловке от 2018 года.

И тогда предприниматели еще жаловались, что сезон "не удался"

Как сообщал "Телеграф", в Бердянске все курортные заведения у людей просто отбирают.