Пусто и грустно: как выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона
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Некогда курортному поселку нанесли серьезный вред
Маленький поселок Кирилловка Запорожской области десятилетиями был известен как азовский курорт, однако после оккупации российскими военными там все резко изменилось.
Летом 2022 года ни о каком наплыве отдыхающих не идет речи, в связи с чем пляжи пустые, а заведения закрыты. Фото с места событий показал местный блогер Павел Семенелло.
В Кирилловке жило всего около трех тысяч человек, но практически весь поселок жил за счет туристов, — там полно разномастных баз отдыха на любой вкус и кошелек, а также развлекательных заведений для отдыхающих.
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Однако в 2022 году люди не едут отдыхать на оккупированную территорию, и, более того, гауляйтер Кирилловки Екатерина Уманец требует "дань". Рыночные торговцы теперь должны платить оккупантам по 59 гривен в день, а предприниматели, — по тысяче гривен в месяц. Жители от таких условий в восторг не пришли, ввиду чего в поселке повсеместно можно встретить закрытые ларьки и заведения.
На пляже, как раньше, уже не встретишь торговцев пахлавой и кукурузой, как и животных, с которыми можно сфотографироваться.
Отдыхающих легко можно пересчитать на пальцах.
Для сравнения, — фото курортного сезона в Кирилловке от 2018 года.
Как сообщал "Телеграф", в Бердянске все курортные заведения у людей просто отбирают.