Россияне ударили ракетами по Черниговщине, есть попадания: что известно

В момент прилетов в области звучала воздушная тревога

В понедельник, 13 июня, оккупационная армия россии нанесла ракетный удар по городу Прилуки Черниговской области. Предварительно удалось зафиксировать три пролета вражеских ракет.

Умыбух и городе на Черниговщине

Согласно распространяющейся в местных "Телеграмм-каналах" информации, одной из российских ракет удалось попасть в инфраструктуру на юге Черниговской области. Очевидцы сообщают, что слышали не менее двух взрывов.

Кроме того, известно, что одна из трех вражеских ракет была сбита силами украинской противовоздушной обороны в небе над Днепропетровщиной. Все это время в области звучит воздушная тревога.

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Позже информацию о ракетных обстрелах подтвердил и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, враг трижды попал по инфраструктуре Прилук. Сейчас информация о разрушениях, а также о количестве пострадавших уточняется.

"Только стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация по разрушениям уточняется. Просим не указывать места "прилетов", — написал он.

Следует отметить, что перед этим в большинстве украинских областей звучала воздушная тревога, а в соцсетях сообщали о вылете ракет с территории россии. После этого появилась информация о взрывах в Черниговской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме Черниговщины в последние дни от ракетных обстрелов со стороны россии пострадала и Харьковская область. В частности, попадания вражеских снарядов пришлись на западную часть города, в результате чего вспыхнул масштабный пожар и пропал телевизионный сигнал.