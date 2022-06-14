Ракетный обстрел Харькова: погибла женщина, ранены дети (фото, видео)
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Пострадали от российских обстрелов в области шесть человек
В Харьковской области, согласно свежим картам боевых действий, враг активизировался и пытается продвинуться вглубь территории Украины. Обстрелы в последние дни усилились — в ночь на 14 июня жители города слышали до семи взрывов. В области есть погибшие и пострадавшие.
Согласно официальным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, за сутки пожарным пришлось гасить шесть возгораний из-за "прилетов" — в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском районе области.
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В Чугуевском районе в пгт Малиновка загорелись гараж и хозпостройки, в результате обстрела от осколков пострадали два ребенка — мальчик 11 и девочка 17 лет. В пгт Печенеги в результате обстрелов ранен трехмесячный младенец, его 35-летняя мать погибла. На поселке Жуковского в Харькове и в селе Завгороднее по одному раненому.
Ночью оккупанты обстреляли Харьковский район — за несколько минут до полуночи загорелись склад и грузовики. Жертв и пострадавших нет, но огонь тушили до трех утра.
Момент одного из ночных "прилетов" попал на видео.
Сообщается, что ракеты пускали со стороны Белгорода.
Ранее "Телеграф" писал про активные обстрелы россиянами территорий на северо-восток от Харькова — под огнем Русская Лозовая, Рубежное, другие населенные пункты.
Утром 14 июня оккупанты также выстрелили ракетами по Одесской области.