Ракетный обстрел Харькова: погибла женщина, ранены дети (фото, видео)

Пострадали от российских обстрелов в области шесть человек

В Харьковской области, согласно свежим картам боевых действий, враг активизировался и пытается продвинуться вглубь территории Украины. Обстрелы в последние дни усилились — в ночь на 14 июня жители города слышали до семи взрывов. В области есть погибшие и пострадавшие.

Согласно официальным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, за сутки пожарным пришлось гасить шесть возгораний из-за "прилетов" — в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском районе области.

Почему россии не выиграть войну против Украины

В Чугуевском районе в пгт Малиновка загорелись гараж и хозпостройки, в результате обстрела от осколков пострадали два ребенка — мальчик 11 и девочка 17 лет. В пгт Печенеги в результате обстрелов ранен трехмесячный младенец, его 35-летняя мать погибла. На поселке Жуковского в Харькове и в селе Завгороднее по одному раненому.

Ночью оккупанты обстреляли Харьковский район — за несколько минут до полуночи загорелись склад и грузовики. Жертв и пострадавших нет, но огонь тушили до трех утра.

Пожар в Харьковском районе после обстрела

Момент одного из ночных "прилетов" попал на видео.

Сообщается, что ракеты пускали со стороны Белгорода.

Ранее "Телеграф" писал про активные обстрелы россиянами территорий на северо-восток от Харькова — под огнем Русская Лозовая, Рубежное, другие населенные пункты.

Утром 14 июня оккупанты также выстрелили ракетами по Одесской области.