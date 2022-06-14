"Кукушкой поехали": боевики "ДНР" собрались "развивать" в Мариуполе греблю и парусный спорт

Террористы, похоже, сами не понимают, что несут

Боевики "ДНР" решили "сделать" из Мариуполя, который россияне превратили в руины, и оккупированного Донецка спортивные столицы.

Об этом цинично рассказали в так называемом "министерстве молодежи, спорта и туризма" фейковой "республики", передает ТАСС.

Сообщается, что террористы якобы начнут развивать в регионе те виды спорта, которые пользовались спросом среди жителей до начала полномасштабного вторжения рф.

"В Донецке, Мариуполе и других городах (ОРДО) планируется и дальше развивать все те виды спорта, которые традиционно развивались в данных регионах до обострения военной ситуации", — заявил представитель боевиков.

Так, в Мариуполе планируют развивать греблю, парусный спорт, прыжки в воду, греко-римскую борьбу, футбол, плавание, а в Донецке — легкую атлетику, плавание, тяжелую атлетику, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, различные виды единоборств и синхронное плавание.

В сети напомнили, что это боевики вместе с россиянами разрушили Мариуполь, а также посоветовали террористам развивать бег, ведь этот вид спорта пригодиться оккупантам, когда ВСУ начнут освобождать регион. Один из пользователей считает, что представитель боевиков, который предложил все это, "кукушкой поехал".

Реакция сети на циничное заявление боевиков про развитие спорта в Мариуполе

Напомним, в Мариуполе сохраняется угроза холеры, несмотря на все отрицания рф. Накануне французские журналисты опубликовали видео с рядами могил — с одной стороны количество захоронений превысило три тысячи.

Ранее сообщалось, что захватчики придумали еще один способ скрыть массовые жертвы в Мариуполе.