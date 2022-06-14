"Кукушкой поехали": боевики "ДНР" собрались "развивать" в Мариуполе греблю и парусный спорт
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Террористы, похоже, сами не понимают, что несут
Боевики "ДНР" решили "сделать" из Мариуполя, который россияне превратили в руины, и оккупированного Донецка спортивные столицы.
Об этом цинично рассказали в так называемом "министерстве молодежи, спорта и туризма" фейковой "республики", передает ТАСС.
Сообщается, что террористы якобы начнут развивать в регионе те виды спорта, которые пользовались спросом среди жителей до начала полномасштабного вторжения рф.
"В Донецке, Мариуполе и других городах (ОРДО) планируется и дальше развивать все те виды спорта, которые традиционно развивались в данных регионах до обострения военной ситуации", — заявил представитель боевиков.
Так, в Мариуполе планируют развивать греблю, парусный спорт, прыжки в воду, греко-римскую борьбу, футбол, плавание, а в Донецке — легкую атлетику, плавание, тяжелую атлетику, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, различные виды единоборств и синхронное плавание.
В сети напомнили, что это боевики вместе с россиянами разрушили Мариуполь, а также посоветовали террористам развивать бег, ведь этот вид спорта пригодиться оккупантам, когда ВСУ начнут освобождать регион. Один из пользователей считает, что представитель боевиков, который предложил все это, "кукушкой поехал".
Напомним, в Мариуполе сохраняется угроза холеры, несмотря на все отрицания рф. Накануне французские журналисты опубликовали видео с рядами могил — с одной стороны количество захоронений превысило три тысячи.
Ранее сообщалось, что захватчики придумали еще один способ скрыть массовые жертвы в Мариуполе.