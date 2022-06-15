Жизнь в оккупации. Бердянск: шабаш с Пушкиным, триколоры и пустые пляжи (фото, видео)

Людей на улицах не в пример меньше, чем раньше — праздники оккупантов не привлекают бердянцев

Город Бердянск в Запорожской области в оккупации с конца февраля. В городе властвуют российские оккупанты — развешивают флаги и бигборды, принуждают жителей с ними сотрудничать. Устроили даже празднование дня россии, которому предшествовали несколько взрывов.

"Телеграф" собрал последние данные о жизни оккупированного Бердянска. Многие украинские чиновники отказываются сотрудничать с оккупантами, так в управлении соцзащиты Бердянского исполкома сотрудницы отказались выдавать данные льготных категорий граждан, включая частников АТО.

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Пытки и плен

Украинских силовиков на оккупированной территории подстерегает опасность. Бердянский полицейский Юрий Микитенко до последнего оставался в городе. Он работал в детской комнате полиции и противодействию домашнему насилию. Когда в начале апреля к нему пришли оккупанты и поставили перед выбором — решение было принято сразу — выезжать с бабушкой, но парню удалось доехать только до Токмака. Его пленили, перевозили в Мелитополь, потом в Крым. Молодого парня пытали током, били. Его удалось обменять как пленного и мужчина уже снова заступил на службу, несмотря на травмы.

Курортный сезон

Бердянск известен как украинский курортный город, но в 2022 году, несмотря на желания оккупантов, на пляжах массовости не наблюдается. Пользователь roma_mirow почти каждый день выкладывает фотографии побережья. Наплыва купальщиков не наблюдается, в том числе и из-за минирования.

Пляж Бердянска

Оккупанты заявляют, что они якобы планируют разминировать Бердянский порт, чтобы туда могли зайти зерновозы. Но местные жители отмечают, что связаны работы в порту, вероятно, с поднятием российского корабля, затопленного в марте.

На побережье немноголюдно

За коммуналку можно не платить

Жителям оккупированного Бердянска можно не платить за воду и газ — об этом заявляет бердянская мэрия. Поскольку город в руках оккупантов, неизвестно, куда пойдут эти деньги. А электричество оплачивать советуют через украинские электронные сервисы. Тем временем оккупанты стараются максимально уничтожить следы украинского присутствия — снимают гербы, флаги, символику. Вместо этого коллаборанты вешают триколор.

В селе Осипенко под Бердянском

Вопрос русского языка

Многие жители Бердянска до оккупации говорили на русском, но это не остановило коллаборантов от празднования "100 дней свободы русского языка" с приготовлением еды на кострах и дня рождения Пушкина. В комментариях многие называют происходящее шабашем и предполагают, что людей привезли в город.

Интервью дают женщины, одна из которых рассказывает о давней любви дочери к Пушкину и мечте сыграть на сцене. Примечательно, что заявляющие о нацизме в Украине пропагандисты во время одного из интервью не обратили внимание на слова женщины, что книгу со сказками они прочитали еще в прошлом году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированном Мелитополе цены на фрукты рекордно упали — знаменитую черешню можно приобрести по 10 грн. Фермеры продают урожай, чтобы он не пропал. В Харьковской области тем временем уже объявили о присоединении одного из населенных пунктов к россии.