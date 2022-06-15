Жизнь в оккупации. Бердянск: шабаш с Пушкиным, триколоры и пустые пляжи (фото, видео)
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Людей на улицах не в пример меньше, чем раньше — праздники оккупантов не привлекают бердянцев
Город Бердянск в Запорожской области в оккупации с конца февраля. В городе властвуют российские оккупанты — развешивают флаги и бигборды, принуждают жителей с ними сотрудничать. Устроили даже празднование дня россии, которому предшествовали несколько взрывов.
"Телеграф" собрал последние данные о жизни оккупированного Бердянска. Многие украинские чиновники отказываются сотрудничать с оккупантами, так в управлении соцзащиты Бердянского исполкома сотрудницы отказались выдавать данные льготных категорий граждан, включая частников АТО.
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Пытки и плен
Украинских силовиков на оккупированной территории подстерегает опасность. Бердянский полицейский Юрий Микитенко до последнего оставался в городе. Он работал в детской комнате полиции и противодействию домашнему насилию. Когда в начале апреля к нему пришли оккупанты и поставили перед выбором — решение было принято сразу — выезжать с бабушкой, но парню удалось доехать только до Токмака. Его пленили, перевозили в Мелитополь, потом в Крым. Молодого парня пытали током, били. Его удалось обменять как пленного и мужчина уже снова заступил на службу, несмотря на травмы.
Курортный сезон
Бердянск известен как украинский курортный город, но в 2022 году, несмотря на желания оккупантов, на пляжах массовости не наблюдается. Пользователь roma_mirow почти каждый день выкладывает фотографии побережья. Наплыва купальщиков не наблюдается, в том числе и из-за минирования.
Оккупанты заявляют, что они якобы планируют разминировать Бердянский порт, чтобы туда могли зайти зерновозы. Но местные жители отмечают, что связаны работы в порту, вероятно, с поднятием российского корабля, затопленного в марте.
За коммуналку можно не платить
Жителям оккупированного Бердянска можно не платить за воду и газ — об этом заявляет бердянская мэрия. Поскольку город в руках оккупантов, неизвестно, куда пойдут эти деньги. А электричество оплачивать советуют через украинские электронные сервисы. Тем временем оккупанты стараются максимально уничтожить следы украинского присутствия — снимают гербы, флаги, символику. Вместо этого коллаборанты вешают триколор.
Вопрос русского языка
Многие жители Бердянска до оккупации говорили на русском, но это не остановило коллаборантов от празднования "100 дней свободы русского языка" с приготовлением еды на кострах и дня рождения Пушкина. В комментариях многие называют происходящее шабашем и предполагают, что людей привезли в город.
Интервью дают женщины, одна из которых рассказывает о давней любви дочери к Пушкину и мечте сыграть на сцене. Примечательно, что заявляющие о нацизме в Украине пропагандисты во время одного из интервью не обратили внимание на слова женщины, что книгу со сказками они прочитали еще в прошлом году.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированном Мелитополе цены на фрукты рекордно упали — знаменитую черешню можно приобрести по 10 грн. Фермеры продают урожай, чтобы он не пропал. В Харьковской области тем временем уже объявили о присоединении одного из населенных пунктов к россии.