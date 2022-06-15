Украинских товаров все меньше, а черешня по 15 грн/кг: чем живет оккупированный Мелитополь

Рынок овощей и фруктов — одно из самых дешевых мест в городе

Оккупированному Мелитополю, где на днях прогремел мощный взрыв, продолжают навязывать "русский мир" во всех его проявлениях. Как сообщают местные жители, на прилавках появляется все больше продукции российского производства, а каждый украинский товар вызывает невероятный восторг при покупке.

Также "Телеграф" из личных источников узнал "обновившиеся" цены на рынке временно захваченного города. Как и ранее, овощи-фрукты местные предприниматели распродают за бесценок, чтобы иметь хоть какие-то средства для существования.

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По словам собеседницы нашего издания, одной из самых больших радостей для мелитопольцев является находка томатной пасты, изготавливаемой Токмакским заводом. А вот продукции торговой марки "Чумак", хорошо известной многим украинцам, пока не будет ни на оккупированной, ни на подконтрольной Украине территории — завод остановлен, а продукция его почти распродана.

На рынках продолжается активная распродажа сезонных фруктов и овощей. Знаменитую мелитопольскую черешню можно приобрести от 15 гривен за килограмм, клубнику — по 45-55. Также появились и первые ранние абрикосы, за них просят по 50 грн/кг.

Овощи тоже весьма дешевые: огурцы предлагают покупать по 11-14 грн/кг, кабачки — еще дешевле, 9-10 грн. Молодой картофель продается в ценовом диапазоне от 11 до 15 грн, помидоры — от 40 грн и выше.

И если с продуктами у мелитопольцев все более-менее, то без связи с каждым днем жить становится все тяжелее. Украинцы вынуждены покупать российские сим-карты, выстаивая за ними огромные очереди.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Мелитополе появляется все больше машин, номерные знаки которых "говорят" о принадлежности к некой "Таврической губернии". Больше подробностей узнавайте в нашем материале.

Также мы писали о том, кого оккупантам приходится нанимать на работу в местные школы, чтобы хоть как-то компенсировать недокомплект учителей.