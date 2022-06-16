Замахнулись даже на детей: коллаборанты Херсонщины выделились громким заявлением о россии

Каждая попытка коллаборантов "понравиться" россии является нарушением международного права

В то время, как украинские защитники постепенно продвигаются по направлению к Херсону, освобождая населенные пункты области от оккупации, местные коллаборанты пытаются расшатать ситуацию в регионе еще больше. Так, в четверг, 16 июня, появилось резонансное заявление местного ставленника россиян Кирилла Стремоусова, который заявил о предоставлении российского гражданства всем детям, рожденным на Херсонщине после 24 февраля.

Как сообщают росСМИ, этот процесс хотят автоматизировать, чтобы все новорожденные были записаны как россияне, а не украинцы. Стремоусов считает такое решение правильным и своевременным.

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Кроме этого гражданство страны-агрессора собираются насильно навязать всем детям-сиротам, оставшимся в Херсонской области.

Таким образом российские оккупанты пытаются отобрать у украинцев не только свободу, но и возможность национальной самоидентификации, решая судьбу несовершеннолетних за них.

Следует отметить, что это скандальное решение было озвучено всего лишь на несколько дней позже после того, как стало известно о вручении первых паспортов рф взрослым жителям Херсонщины. Также процесс российской паспортизации начался и на оккупированной части Запорожской области — как минимум, в Мелитополе.

Добавим, что в это же самое время жители Херсона вынуждены мириться с введением рубля как валюты для оплаты и покупать медикаменты не в официальных аптеках, а "с рук" в багажниках машин. Украинских товаров в регионе становится все меньше, многие продукты везут с оккупированного Крыма.

Однако надежда на освобождение области крепнет с каждым днем. "Телеграф" уже писал о том, как украинские воины четко работают по позициям противника, уничтожая десятки единиц вражеской техники.